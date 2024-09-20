Белоусов: ВС РФ уверенно продвигаются на кураховском направлении в ДНР

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заявил об уверенном продвижении Вооруженных сил РФ на кураховском направлении в Донецкой Народной Республике. Он направил телеграммы соединениям и воинским частям, отметив их заслуги в освобождении Георгиевки.
«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на кураховском направлении. В результате ваших профессиональных действий вооруженные украинские формирования несут существенные потери и отступают дальше на запад», — заявил Белоусов, его слова приводит telegram-канал Минобороны РФ. Он дополнил, что военнослужащие отважно исполняют свой долг и успешно выполняют возложенные на них задачи, тем самым способствуя приближению победы.
Министр также поздравил личный состав 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии, подчеркнув их отвагу и воинское мастерство на кураховском направлении. За героизм и мужество 11 военнослужащих дивизии были удостоены звания Героя Российской Федерации, а более 4,5 тысячи награждены государственными наградами.
Ранее российские войска установили контроль над населенным пунктом Георгиевка, который находится в пределах ДНР. Об этом объявили Минобороны РФ 19 сентября.
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