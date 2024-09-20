Чиновникам и военным на Украине запретили использовать Telegram

20 сентября 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Украинские чиновники и военные не могут использовать Telegram на служебных устройствах Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Украине чиновникам и военнослужащим запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. Такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. «Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры», — сообщает СНБО на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Исключение сделано для тех, чьи служебные обязанности напрямую связаны с использованием этого мессенджера. В то же время многие украинские официальные лица, включая глав областных военных администраций, государственных институтов, а также руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского лидера Владимира Зеленского, активно используют Telegram-каналы для коммуникации. В свете нового решения появляются вопросы о будущем их каналов. Согласно решению, использование Telegram остается разрешенным на личных устройствах. Учитывая, что большинство чиновников и военных используют личные смартфоны для работы, они не обязаны удалять мессенджер с этих устройств. Ранее в России комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга ограничил использование мессенджеров Telegram и WhatsApp среди сотрудников городского правительства. В качестве замены им предложен отечественный мессенджер eXpress. Меру предприняли для защиты от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине чиновникам и военнослужащим запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. Такое решение принял Национальный координационный центр кибербезопасности. «Было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры», — сообщает СНБО на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Исключение сделано для тех, чьи служебные обязанности напрямую связаны с использованием этого мессенджера. В то же время многие украинские официальные лица, включая глав областных военных администраций, государственных институтов, а также руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и украинского лидера Владимира Зеленского, активно используют Telegram-каналы для коммуникации. В свете нового решения появляются вопросы о будущем их каналов. Согласно решению, использование Telegram остается разрешенным на личных устройствах. Учитывая, что большинство чиновников и военных используют личные смартфоны для работы, они не обязаны удалять мессенджер с этих устройств. Ранее в России комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга ограничил использование мессенджеров Telegram и WhatsApp среди сотрудников городского правительства. В качестве замены им предложен отечественный мессенджер eXpress. Меру предприняли для защиты от компрометации, уничтожения или модификации служебную переписку.