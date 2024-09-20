Политолог Асафов призвал ЕР изучать опыт западных партий и КПК

Политолог Александр Асафов полагает, что «Единой России» нужно искать новую модель партстроительства, потому что в обществе созрел запрос на модернизацию политической системы. В качестве примера он рекомендовал обратиться к опыту СССР, КПК (Коммунистическая партия Китая) и западных партий. Заявление по итогам первого съезда совета первичных отделений ЕР с участием Дмитрия Медведева он сделал в своем Telegram-канале.
«Важным аспектом является изучение опыта западных партий, опыта СССР и КПК для создания новой модели партстроительства. Партия стремится работать независимо от электоральных циклов, выступая в качестве „воспитателя“ и контролера массовых настроений. Для этого предлагается система рейтингования первичек, которая поможет руководству партии классифицировать „спящие“ и „активные“ отделения и укрепить горизонтальную конкуренцию. Этот подход отвечает общественному запросу на перемены и модернизацию политической системы».
Другая важная задача, которая, по мнению Асафова, может быть решена первичными отделениями партии — борьба с фейками: «В условиях информационного шума и распространения фейков, живой контакт с избирателями становится ценным ресурсом для партий. Первичные отделения могут стать оперативным каналом обратной связи с населением, что особенно актуально в современном обществе, где есть запрос на более тесное взаимодействие между гражданами и политическими акторами».
Повышая эффективность работы первичных отделений, «Единая Россия» получит преимущество и на выборах: вовлеченные представители местных ячеек будут лучше и грамотнее агитировать избирателей. «Прошедшее заседание стало новым шагом в направлении укрепления связей с населением и повышения эффективности работы партии. Вовлечение секретарей первичек в специфику конкретных территорий и сообществ сделает их ценными экспертами по местной проблематике, что поможет партии повысить конгруэнтность партийной повестки проблематике жителей конкретных территорий», — считает Асафов.
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