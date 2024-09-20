Al Jazeera сообщила о гибели командира шиитской милиции «Хезболла» в Бейруте

При ударе Израиля по Бейруту погибли один из лидеров «Хезболла» и пять детей
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ЦАХАЛ ударил по Бейруту Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Командир шиитской вооруженной милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль был убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород Бейрута. Также погибли пять детей и ранены десятки человек.

«Командир шиитской вооруженной милиции „Хезболла“ Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции, убит в результате налета израильских ВВС», — пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. В результате ракетной атаки также погибли пять детей, ранения получили десятки человек.

По данным ливанского новостного агентства NNA, удар был нанесен в час пик по жилому дому в районе Аль-Джамус, что привело к гибели мирных жителей. Ибрагим Акиль был одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, его разыскивали Штаты.

Ранее в результате ракетного удара ВВС Израиля по Бейруту погиб заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем. Удары были нанесены около мечети Эль-Каим.

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Командир шиитской вооруженной милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль был убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород Бейрута. Также погибли пять детей и ранены десятки человек. «Командир шиитской вооруженной милиции „Хезболла“ Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции, убит в результате налета израильских ВВС», — пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. В результате ракетной атаки также погибли пять детей, ранения получили десятки человек. По данным ливанского новостного агентства NNA, удар был нанесен в час пик по жилому дому в районе Аль-Джамус, что привело к гибели мирных жителей. Ибрагим Акиль был одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, его разыскивали Штаты. Ранее в результате ракетного удара ВВС Израиля по Бейруту погиб заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем. Удары были нанесены около мечети Эль-Каим.
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