Al Jazeera сообщила о гибели командира шиитской милиции «Хезболла» в Бейруте

При ударе Израиля по Бейруту погибли один из лидеров «Хезболла» и пять детей

20 сентября 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ ударил по Бейруту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Командир шиитской вооруженной милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль был убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород Бейрута. Также погибли пять детей и ранены десятки человек. «Командир шиитской вооруженной милиции „Хезболла“ Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции, убит в результате налета израильских ВВС», — пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. В результате ракетной атаки также погибли пять детей, ранения получили десятки человек. По данным ливанского новостного агентства NNA, удар был нанесен в час пик по жилому дому в районе Аль-Джамус, что привело к гибели мирных жителей. Ибрагим Акиль был одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, его разыскивали Штаты. Ранее в результате ракетного удара ВВС Израиля по Бейруту погиб заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем. Удары были нанесены около мечети Эль-Каим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир шиитской вооруженной милиции «Хезболла» Ибрагим Акиль был убит в результате налета израильских ВВС на южный пригород Бейрута. Также погибли пять детей и ранены десятки человек. «Командир шиитской вооруженной милиции „Хезболла“ Ибрагим Акиль, отвечавший за специальные операции, убит в результате налета израильских ВВС», — пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. В результате ракетной атаки также погибли пять детей, ранения получили десятки человек. По данным ливанского новостного агентства NNA, удар был нанесен в час пик по жилому дому в районе Аль-Джамус, что привело к гибели мирных жителей. Ибрагим Акиль был одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году, его разыскивали Штаты. Ранее в результате ракетного удара ВВС Израиля по Бейруту погиб заместитель главы шиитской милиции «Хезболла» Наим Касем. Удары были нанесены около мечети Эль-Каим.