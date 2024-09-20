Политика Власть Путин оценил рвение губернатора Кожемяко встать на защиту Курска 20 сентября 2024 в 15:41 Размер текста - 17 + Песков рассказал, что многие регионы формируют свои военные подразделения Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил поездки губернатора Приморского края Олега Кожемяко в зону спецоперации и желание встать на защиту Курска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. «Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и это встречает позитивную оценку со стороны президента», — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что ведется напряженная и круглосуточная работа. Ранее стало известно, что и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился на защиту Курской области от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил поездки губернатора Приморского края Олега Кожемяко в зону спецоперации и желание встать на защиту Курска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. «Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и это встречает позитивную оценку со стороны президента», — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что ведется напряженная и круглосуточная работа. Ранее стало известно, что и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился на защиту Курской области от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям