Путин оценил рвение губернатора Кожемяко встать на защиту Курска

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков рассказал, что многие регионы формируют свои военные подразделения Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил поездки губернатора Приморского края Олега Кожемяко в зону спецоперации и желание встать на защиту Курска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола.

«Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и это встречает позитивную оценку со стороны президента», — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что ведется напряженная и круглосуточная работа.

Ранее стало известно, что и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился на защиту Курской области от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр».

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Президент РФ Владимир Путин позитивно оценил поездки губернатора Приморского края Олега Кожемяко в зону спецоперации и желание встать на защиту Курска. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-кола. «Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и это встречает позитивную оценку со стороны президента», — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что ведется напряженная и круглосуточная работа. Ранее стало известно, что и вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов отправился на защиту Курской области от боевиков ВСУ. Он возглавил 200 солдат приморского добровольческого батальона «Тигр».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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