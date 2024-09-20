В Киеве наблюдается большое количество неуравновешенных самозванцев, привлеченных украинским конфликтом. Об этом сообщил президент Фонда Международного легиона Малькольм Нэнс.
«Украина стала магнитом для таких неуравновешенных личностей, как Райан Раут, который покушался на Трампа второй раз», — заявил Нэнс изданию The Washington Post. Он подчеркнул, что после начала конфликта в 2022 году украинское правительство было вынуждено придумывать средства самообороны на ходу, что открыло двери для множества неуравновешенных персонажей.
По словам Нэнса, многих из этих людей вообще не следовало пускать в страну. Они представляют собой новую породу добровольцев военного времени, которые ведут довольно неплохой образ жизни за счет пожертвований, сделанных благонамеренными людьми вдали от конфликта. Некоторые из них появляются в качестве тыловых спасателей или внештатных военных корреспондентов, не имея при этом необходимой квалификации.
Раут известен в Киеве своими попытками вербовки иностранцев в украинские боевые подразделения. В городе также много приезжих, заявляющих о своем влиянии и инсайдерском доступе, но действительность часто оказывается другой. Например, один человек утверждал, что он офицер ЦРУ и рассказывал о своих «спасательных» и «шпионских» миссиях, хотя на самом деле занимался каучсерфингом от Харькова до Киева. Еще один канадец приехал в Украину как тренер по боевым травмам, но оказался зависимым от рецептурных наркотиков и был выслан из страны.
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