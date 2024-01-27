Мужчина пытался изнасиловать женщину в Санкт-Петербурге

27 января 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

Полиция разыскивает насильника, проводится проверка по заявлению пострадавшей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Санкт-Петербурге в Приморском районе 21 января мужчина пытался изнасиловать женщину. Это произошло возле одного из домов ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Полиция проводит проверку, преступник разыскивается. «В Приморском районе Петербурга мужчина попытался изнасиловать женщину прямо возле подъезда дома», — передает telegram-канал Readovka. Отмечается, что инцидент произошел в районе Комендантского проспекта. Известно, что женщина шла на работу, в это время на нее пристально смотрел незнакомец. Она ускорилась и выбежала из подъезда, но тот резко схватил ее и предпринял попытку затащить обратно в дом. Когда пострадавшая закричала, он начал говорить на неизвестном для нее языке, притворившись, что не знает русский. На крики женщины должным образом не отреагировали, прохожие молча наблюдали за тем, что происходит. Когда один из прохожих подошел узнать, что происходит, насильник отпустил жертву и скрылся. На данный момент полиция города проводит проверку по заявлению пострадавшей. Мужчина Мужчина находится в розыске.

В Санкт-Петербурге в Приморском районе 21 января мужчина пытался изнасиловать женщину. Это произошло возле одного из домов ЖК «Чистое небо» на Комендантском проспекте. Полиция проводит проверку, преступник разыскивается. «В Приморском районе Петербурга мужчина попытался изнасиловать женщину прямо возле подъезда дома», — передает telegram-канал Readovka. Отмечается, что инцидент произошел в районе Комендантского проспекта. Известно, что женщина шла на работу, в это время на нее пристально смотрел незнакомец. Она ускорилась и выбежала из подъезда, но тот резко схватил ее и предпринял попытку затащить обратно в дом. Когда пострадавшая закричала, он начал говорить на неизвестном для нее языке, притворившись, что не знает русский. На крики женщины должным образом не отреагировали, прохожие молча наблюдали за тем, что происходит. Когда один из прохожих подошел узнать, что происходит, насильник отпустил жертву и скрылся. На данный момент полиция города проводит проверку по заявлению пострадавшей. Мужчина Мужчина находится в розыске.