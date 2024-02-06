ФТС задержала москвича, заказавшего на дом 250 кг наркотиков из Казахстана

В Москве таможенники задержали юношу, который заказал через интернет 250 килограммов лирики из Казахстана. Он намеревался продавать сильнодействующий препарат по всей стране.
«25-летний житель столицы оформил через мессенджер заказ: 250 килограммов прегабалина на 23 миллиона рублей. <…> После пересечения границы грузовик следовал уже под контролем ФТС России», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Заказчик был задержан при получении заказа у собственного дома.
Уточняется, что юноша признался в намерении продавать препарат по всей России. Против него возбуждены два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ФТС России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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