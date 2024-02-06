ФТС задержала москвича, заказавшего на дом 250 кг наркотиков из Казахстана

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Задержанный признался, что хотел торговать сильнодействующими препаратами Фото:

В Москве таможенники задержали юношу, который заказал через интернет 250 килограммов лирики из Казахстана. Он намеревался продавать сильнодействующий препарат по всей стране.

«25-летний житель столицы оформил через мессенджер заказ: 250 килограммов прегабалина на 23 миллиона рублей. <…> После пересечения границы грузовик следовал уже под контролем ФТС России», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Заказчик был задержан при получении заказа у собственного дома.

Уточняется, что юноша признался в намерении продавать препарат по всей России. Против него возбуждены два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ФТС России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Москве таможенники задержали юношу, который заказал через интернет 250 килограммов лирики из Казахстана. Он намеревался продавать сильнодействующий препарат по всей стране. «25-летний житель столицы оформил через мессенджер заказ: 250 килограммов прегабалина на 23 миллиона рублей. <…> После пересечения границы грузовик следовал уже под контролем ФТС России», — передает telegram-канал «Осторожно, Москва». Заказчик был задержан при получении заказа у собственного дома. Уточняется, что юноша признался в намерении продавать препарат по всей России. Против него возбуждены два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ФТС России для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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