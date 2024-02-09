Путин: Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Россия стала первой экономикой Европы, несмотря на все санкции, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Путин дал интервью американскому журналисту Карлсону

Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы по покупательной способности, несмотря на санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы, несмотря на все ограничения. Санкции, ограничения, невозможность расчетов в долларах, санкции в отношении российских кораблей, перевозящих нефть, в отношении самолетов — во всем, везде», — рассказал Путин в интервью, которое опубликовано на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона. Российский президент также подчеркнул, что самое большое количество санкций в мире применяется против России.

Ранее Владимир Путин захотел показать Западу известный жест в ответ на прогнозы недружественных стран о скором развале российской экономики. Однако президент отказался демонстрировать его при девушках.

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Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы по покупательной способности, несмотря на санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Россия за 2023 год стала первой экономикой Европы, несмотря на все ограничения. Санкции, ограничения, невозможность расчетов в долларах, санкции в отношении российских кораблей, перевозящих нефть, в отношении самолетов — во всем, везде», — рассказал Путин в интервью, которое опубликовано на официальном сайте американского журналиста Такера Карлсона. Российский президент также подчеркнул, что самое большое количество санкций в мире применяется против России. Ранее Владимир Путин захотел показать Западу известный жест в ответ на прогнозы недружественных стран о скором развале российской экономики. Однако президент отказался демонстрировать его при девушках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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