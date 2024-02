В Банке Китая опровергли запрет на платежи из России

21 февраля 2024

Банк Китая не прекращал операции с клиентами из России, рассказал сотрудник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Банк Китая (Commercial Bank of China) не прекращал принимать платежи из России. Информация, которая появилась в СМИ, является слухами. Об этом заявил сотрудник указанной финансовой организации, который занимается обслуживанием международных операций. «Не беспокойтесь. Если бы было такое большое уведомление, мы бы заблаговременно и с самого начала проинформировали вас», — заявил сотрудник в разговоре с ТАСС. Он также уточнил, что не получал никакой информации о прекращении приема платежей. Поэтому ее можно считать слухами. До этого гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин рассказал, что три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из России. По его словам, под ограничения попали Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank и Bank of China. Скорее всего, это связано с принятием 12-го пакета санкций, уверен Порошин. Коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский заявил, что между Россией и Китаем ведутся переговоры по решению этой проблемы. Он отметил, что китайская сторона услышала позицию РФ, передает Life .

