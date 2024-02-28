Кремль ответил Литве, которая собралась нейтрализовать Калининград

Песков: слова Литвы о Калининграде являются поводом усилить меры безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
По словам Пескова, поводом для беспокойства также является расширение НАТО Фото:

Заявление Литвы об уничтожении Калининграда является поводом для принятия дополнительных мер безопасности в России. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что город является регионом России и так будет всегда.

«Враждебная риторика со стороны членов альянса — это повод для глубокой озабоченности, для принятия дополнительных мер нашей безопасности. Калининград — наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что также поводом для беспокойства является расширение НАТО и его продвижение в сторону российских границ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил ликвидировать Калининград после вступления страны в НАТО, не имел достаточно полномочий на такое заявление. Она добавила, что подобное является элементом информационной войны в поддержку киевского режима.

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Заявление Литвы об уничтожении Калининграда является поводом для принятия дополнительных мер безопасности в России. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что город является регионом России и так будет всегда. «Враждебная риторика со стороны членов альянса — это повод для глубокой озабоченности, для принятия дополнительных мер нашей безопасности. Калининград — наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что также поводом для беспокойства является расширение НАТО и его продвижение в сторону российских границ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил ликвидировать Калининград после вступления страны в НАТО, не имел достаточно полномочий на такое заявление. Она добавила, что подобное является элементом информационной войны в поддержку киевского режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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