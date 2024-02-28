Кремль ответил Литве, которая собралась нейтрализовать Калининград

Заявление Литвы об уничтожении Калининграда является поводом для принятия дополнительных мер безопасности в России. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что город является регионом России и так будет всегда.
«Враждебная риторика со стороны членов альянса — это повод для глубокой озабоченности, для принятия дополнительных мер нашей безопасности. Калининград — наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что также поводом для беспокойства является расширение НАТО и его продвижение в сторону российских границ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил ликвидировать Калининград после вступления страны в НАТО, не имел достаточно полномочий на такое заявление. Она добавила, что подобное является элементом информационной войны в поддержку киевского режима.
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