Кремль ответил Литве, которая собралась нейтрализовать Калининград

Песков: слова Литвы о Калининграде являются поводом усилить меры безопасности

28 февраля 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

По словам Пескова, поводом для беспокойства также является расширение НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заявление Литвы об уничтожении Калининграда является поводом для принятия дополнительных мер безопасности в России. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что город является регионом России и так будет всегда. «Враждебная риторика со стороны членов альянса — это повод для глубокой озабоченности, для принятия дополнительных мер нашей безопасности. Калининград — наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что также поводом для беспокойства является расширение НАТО и его продвижение в сторону российских границ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил ликвидировать Калининград после вступления страны в НАТО, не имел достаточно полномочий на такое заявление. Она добавила, что подобное является элементом информационной войны в поддержку киевского режима.

Заявление Литвы об уничтожении Калининграда является поводом для принятия дополнительных мер безопасности в России. Об этом заявил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что город является регионом России и так будет всегда. «Враждебная риторика со стороны членов альянса — это повод для глубокой озабоченности, для принятия дополнительных мер нашей безопасности. Калининград — наш регион, он находится на Балтике, и так будет всегда», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Песков добавил, что также поводом для беспокойства является расширение НАТО и его продвижение в сторону российских границ. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил ликвидировать Калининград после вступления страны в НАТО, не имел достаточно полномочий на такое заявление. Она добавила, что подобное является элементом информационной войны в поддержку киевского режима.