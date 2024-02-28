В МИД РФ ответили на угрозы Литвы уничтожить Калининград

Захарова: посол Литвы превысил полномочия, говоря о Калининграде

28 февраля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

По словам Захаровой, заявление об уничтожении Калининграда могло быть сделано для поддержки киевского режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил уничтожить Калининград, не имел полномочий делать подобные заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это является элементом информационной войны в поддержку Украины. «Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа. Я думаю, что, скорее всего, первое. Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное», — передает радио Sputnik слова Захаровой. Она добавила, что, возможно, подобное заявление нужно было для общественного резонанса в поддержку киевского режима. Ранее Линкявичюс пригрозил России уничтожением Калининграда. По его словам, после вступления Швеции в НАТО город будет под угрозой и его ликвидируют первым. Это произойдет в том случае, если Россия осмелится бросить вызов альянсу.

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил уничтожить Калининград, не имел полномочий делать подобные заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это является элементом информационной войны в поддержку Украины. «Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа. Я думаю, что, скорее всего, первое. Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное», — передает радио Sputnik слова Захаровой. Она добавила, что, возможно, подобное заявление нужно было для общественного резонанса в поддержку киевского режима. Ранее Линкявичюс пригрозил России уничтожением Калининграда. По его словам, после вступления Швеции в НАТО город будет под угрозой и его ликвидируют первым. Это произойдет в том случае, если Россия осмелится бросить вызов альянсу.