В МИД РФ ответили на угрозы Литвы уничтожить Калининград

Захарова: посол Литвы превысил полномочия, говоря о Калининграде
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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
По словам Захаровой, заявление об уничтожении Калининграда могло быть сделано для поддержки киевского режима Фото:

Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил уничтожить Калининград, не имел полномочий делать подобные заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это является элементом информационной войны в поддержку Украины.

«Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа. Я думаю, что, скорее всего, первое. Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное», — передает радио Sputnik слова Захаровой. Она добавила, что, возможно, подобное заявление нужно было для общественного резонанса в поддержку киевского режима.

Ранее Линкявичюс пригрозил России уничтожением Калининграда. По его словам, после вступления Швеции в НАТО город будет под угрозой и его ликвидируют первым. Это произойдет в том случае, если Россия осмелится бросить вызов альянсу.

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Посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, который пригрозил уничтожить Калининград, не имел полномочий делать подобные заявления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это является элементом информационной войны в поддержку Украины. «Ни конкретно этот человек, ни кто-либо, занимающий аналогичную позицию, не компетентен и не обладает соответствующими полномочиями, чтобы делать подобные заявления. Опять же — элемент информационной войны, элемент пиара, хайпа. Я думаю, что, скорее всего, первое. Являясь послом, он точно не уполномочен своим государством на что-либо подобное», — передает радио Sputnik слова Захаровой. Она добавила, что, возможно, подобное заявление нужно было для общественного резонанса в поддержку киевского режима. Ранее Линкявичюс пригрозил России уничтожением Калининграда. По его словам, после вступления Швеции в НАТО город будет под угрозой и его ликвидируют первым. Это произойдет в том случае, если Россия осмелится бросить вызов альянсу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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