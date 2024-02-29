Путин выразил соболезнования близким умершего последнего премьера СССР Рыжкова

29 февраля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Путин поддержал близких умершего Рыжкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным умершего бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Он скончался на 95-м году жизни. Его слова передает сайт Кремля. Новость по теме Умер бывший премьер СССР Николай Рыжков: биография и роль в перестройке «Путин направил соболезнования родным и близким умершего последнего премьера СССР Николая Рыжкова», — передает Кремль . Глава РФ также отметил большой вклад Рыжкова в решение задач, которые стояли перед страной. Кроме того, Путин отметил его верность принципам и идеалам. Рыжков скончался на 95-м году жизни. Он работал в правительстве с 1975 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что он был человеком эпохи. Похороны последнего премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным умершего бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Он скончался на 95-м году жизни. Его слова передает сайт Кремля. «Путин направил соболезнования родным и близким умершего последнего премьера СССР Николая Рыжкова», — передает Кремль. Глава РФ также отметил большой вклад Рыжкова в решение задач, которые стояли перед страной. Кроме того, Путин отметил его верность принципам и идеалам. Рыжков скончался на 95-м году жизни. Он работал в правительстве с 1975 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что он был человеком эпохи. Похороны последнего премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.