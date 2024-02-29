Путин выразил соболезнования близким умершего последнего премьера СССР Рыжкова

«Путин направил соболезнования родным и близким умершего последнего премьера СССР Николая Рыжкова», — передает Кремль. Глава РФ также отметил большой вклад Рыжкова в решение задач, которые стояли перед страной. Кроме того, Путин отметил его верность принципам и идеалам.
Рыжков скончался на 95-м году жизни. Он работал в правительстве с 1975 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что он был человеком эпохи. Похороны последнего премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования и слова поддержки родным умершего бывшего главы правительства СССР Николая Рыжкова. Он скончался на 95-м году жизни. Его слова передает сайт Кремля. «Путин направил соболезнования родным и близким умершего последнего премьера СССР Николая Рыжкова», — передает Кремль. Глава РФ также отметил большой вклад Рыжкова в решение задач, которые стояли перед страной. Кроме того, Путин отметил его верность принципам и идеалам. Рыжков скончался на 95-м году жизни. Он работал в правительстве с 1975 года. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что он был человеком эпохи. Похороны последнего премьера СССР пройдут 1 марта на Троекуровском кладбище.