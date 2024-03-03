Тюменские перекупы вернули деньги волонтерам из Кургана за неисправный грузовик

03 марта 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Тюменцы вернули часть средств в курганский проект «Народная Газель» Фото: Илья Московец © URA.RU Перекупы из Тюмени вернули часть денег курганским волонтерам, которые купили у них «Газель» с дефектами для доставки гуманитарной помощи на фронт. Продавцы грузовика осознали, что из-за их оплошности курганцы не смогли к 23 февраля доставить подарки бойцам СВО. Об этом URA.RU рассказал казак, волонтер Александр Пылков. «Тюменские перекупы поняли, что подвели волонтеров СВО. Они вернули нам 80 тысяч рублей и сказали, что их самих обманули продавцы „Газели“ в Перми, которые убеждали в исправности грузовика», — пояснил Пылков. По словам Пылкова, волонтеры уже вручили подарки от курганцев бойцам на фронте. Он добавил, что поездка в зону СВО с грузом была непростой. «Проект «Народная Газель»» работает успешно, в этом нам помогли жители Курганской области, собравшие средства для покупки машины и ее ремонта. Радует, что перекупы раскаялись и осознали свою ошибку», отметил Пылков. Участие в сборе средств на покупку грузовика для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ «Чайка 5». Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными. Ранее Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве. Он ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года и проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перекупы из Тюмени вернули часть денег курганским волонтерам, которые купили у них «Газель» с дефектами для доставки гуманитарной помощи на фронт. Продавцы грузовика осознали, что из-за их оплошности курганцы не смогли к 23 февраля доставить подарки бойцам СВО. Об этом URA.RU рассказал казак, волонтер Александр Пылков. «Тюменские перекупы поняли, что подвели волонтеров СВО. Они вернули нам 80 тысяч рублей и сказали, что их самих обманули продавцы „Газели“ в Перми, которые убеждали в исправности грузовика», — пояснил Пылков. По словам Пылкова, волонтеры уже вручили подарки от курганцев бойцам на фронте. Он добавил, что поездка в зону СВО с грузом была непростой. «Проект «Народная Газель»» работает успешно, в этом нам помогли жители Курганской области, собравшие средства для покупки машины и ее ремонта. Радует, что перекупы раскаялись и осознали свою ошибку», отметил Пылков. Участие в сборе средств на покупку грузовика для доставки гуманитарных грузов на фронт принимали прихожане Богоявленского и Покровского храмов в Кургане, казаки, дети, горожане из СНТ «Чайка 5». Большинство благотворителей пожелали остаться неизвестными. Ранее Пылкову вручили премию молодежных достижений «Время молодых». Награждение прошло в Москве. Он ушел добровольцем на передовую в начале февраля 2023 года и проходил службу в составе казачьей бригады «Дон» батальона «Енисей».