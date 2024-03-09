The Telegraph: Европа должна готовиться к выходу США из НАТО

09 марта 2024 в 21:15 Размер текста - 17 +

В НАТО призвали Европу готовиться на случай выхода США из альянса, передает The Telegraph Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Ряд дипломатов, представляющих Североатлантический альянс уверены, что странам НАТО стоит готовиться к выходу США из организации. Об этом сообщает The Telegraph. Это может произойти в том случае, если кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу в гонке. «Европейские страны-члены НАТО должны готовится к сценарию, при котором США выйдут из альянса», — отмечают авторы британской газеты, ссылаясь на сообщения нескольких дипломатов, представляющих военный европейский блок. В качестве причины для таких заявлений, спикеры ссылаются на ранние слова Дональда Трампа. Тот давал понять, что в случае своей победы на президентских выборах он проведет саммит НАТО, на котором обсудит будущее альянса. Экс-глава США неоднократно выражал недовольство работой военного блока. В частности, он неудовлетворен количеством отчислений, которое НАТО направляет на поддержание собственной обороны. Также Трамп отмечал, что не будет выступать против России. Все это вызывает беспокойство со стороны европейских чиновников. Другой дипломат подытожил, что заявления Трампа подчеркивают зависимость НАТО от США. Немецкие журналисты Bild также подчеркивали опасение Германии, связанные с потенциальным выходом США из НАТО. Однако они считают, что это все является хитрым планом Трампа, чтобы прекратить конфликт на Украине. В ЕС уже начали рассуждать о создании альтернатив НАТО, на случай выхода Вашингтона из блока. Трампу ради безопасности страны следует обратить внимание не на НАТО, а на ООН, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает телеканал 360. В настоящий момент Трамп является кандидатом в президенты на предстоящих выборах в сентябре. В ряде штатов уже состоялось предварительное голосование. Экс-главу США считают наиболее перспективным кандидатом на новый президентский срок. На днях из гонки вышла одна из кандидатов Никки Хейли, которую считали единственным конкурентом Трампа сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ряд дипломатов, представляющих Североатлантический альянс уверены, что странам НАТО стоит готовиться к выходу США из организации. Об этом сообщает The Telegraph. Это может произойти в том случае, если кандидат в президенты Дональд Трамп одержит победу в гонке. «Европейские страны-члены НАТО должны готовится к сценарию, при котором США выйдут из альянса», — отмечают авторы британской газеты, ссылаясь на сообщения нескольких дипломатов, представляющих военный европейский блок. В качестве причины для таких заявлений, спикеры ссылаются на ранние слова Дональда Трампа. Тот давал понять, что в случае своей победы на президентских выборах он проведет саммит НАТО, на котором обсудит будущее альянса. Экс-глава США неоднократно выражал недовольство работой военного блока. В частности, он неудовлетворен количеством отчислений, которое НАТО направляет на поддержание собственной обороны. Также Трамп отмечал, что не будет выступать против России. Все это вызывает беспокойство со стороны европейских чиновников. Другой дипломат подытожил, что заявления Трампа подчеркивают зависимость НАТО от США. Немецкие журналисты Bild также подчеркивали опасение Германии, связанные с потенциальным выходом США из НАТО. Однако они считают, что это все является хитрым планом Трампа, чтобы прекратить конфликт на Украине. В ЕС уже начали рассуждать о создании альтернатив НАТО, на случай выхода Вашингтона из блока. Трампу ради безопасности страны следует обратить внимание не на НАТО, а на ООН, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает телеканал 360. В настоящий момент Трамп является кандидатом в президенты на предстоящих выборах в сентябре. В ряде штатов уже состоялось предварительное голосование. Экс-главу США считают наиболее перспективным кандидатом на новый президентский срок. На днях из гонки вышла одна из кандидатов Никки Хейли, которую считали единственным конкурентом Трампа сообщает «Национальная служба новостей».