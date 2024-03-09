Орбан попросил Трампа «принести мир» на Украину

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Виктор Орбан провел встречу с Дональдом Трампом, в ходе которой обсудили мир на Украине Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к экс-главе США Дональду Трампу с просьбой «принести мир» на Украину. Об этом он написал в соцсетях.

«Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир [на Украину]. Он [Дональд Трамп] один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин Президент!» — написал Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети Х. Он также подчеркнул, что лично встретился с бывшим американским президентом. В ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине.

В настоящий момент Трамп является кандидатом в президенты на предстоящих выборах в сентябре. Его считают наиболее перспективным участником на выборах. Сам Трамп объявил, что в ходе предварительного голосования собрал рекордное количество голосов в штате Южная Каролина. Еще до этого бывший президент неоднократно заявлял, что если он вернется к власти, то завершит конфликт на Украине в рекордные сроки.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к экс-главе США Дональду Трампу с просьбой «принести мир» на Украину. Об этом он написал в соцсетях. «Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир [на Украину]. Он [Дональд Трамп] один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин Президент!» — написал Виктор Орбан в своем аккаунте в соцсети Х. Он также подчеркнул, что лично встретился с бывшим американским президентом. В ходе встречи они обсудили ситуацию на Украине. В настоящий момент Трамп является кандидатом в президенты на предстоящих выборах в сентябре. Его считают наиболее перспективным участником на выборах. Сам Трамп объявил, что в ходе предварительного голосования собрал рекордное количество голосов в штате Южная Каролина. Еще до этого бывший президент неоднократно заявлял, что если он вернется к власти, то завершит конфликт на Украине в рекордные сроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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