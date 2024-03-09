В Германии испугались секретного плана Трампа по Украине и выходу США из НАТО

Bild: Трамп пойдет на соглашение с Путиным ради конца СВО
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Дональд Трамп, трамп дональд
Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы, пишет Bild Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Ради скорого прекращения конфликта на Украине Трамп пойдет на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил немецкий таблоид Bild.

«Так, в интервью CNN он обещал, став президентом США, прекратит [конфликт на] Украине за 24 часа, однако так и не пояснил, что именно он собирается сделать для этого», — говорится в материале таблоида. Отмечаются ключевые положения возможной сделки: сохранение Россией Крыма и освобожденных территорий в ходе сделки с Путиным.

Также в Германии опасаются, что кандидат в президенты США может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы. По мнению таблоида, такие действия могут привести к серьезным последствиям для ФРГ.

Ранее URA.RU писало об обращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Дональду Трампу с просьбой «принести мир» на Украину и «сделать Америку вновь великой». А Sky News писали о том, что если Трамп станет президентом, то к 2025 году конфликт на Украине будет решен. С идеями кандидата в президенты США в 2024 году не согласен глава Украины Владимир Зеленский. Он Украины считает, что Трамп не сможет разрешить конфликт.

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У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Ради скорого прекращения конфликта на Украине Трамп пойдет на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил немецкий таблоид Bild. «Так, в интервью CNN он обещал, став президентом США, прекратит [конфликт на] Украине за 24 часа, однако так и не пояснил, что именно он собирается сделать для этого», — говорится в материале таблоида. Отмечаются ключевые положения возможной сделки: сохранение Россией Крыма и освобожденных территорий в ходе сделки с Путиным. Также в Германии опасаются, что кандидат в президенты США может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы. По мнению таблоида, такие действия могут привести к серьезным последствиям для ФРГ. Ранее URA.RU писало об обращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Дональду Трампу с просьбой «принести мир» на Украину и «сделать Америку вновь великой». А Sky News писали о том, что если Трамп станет президентом, то к 2025 году конфликт на Украине будет решен. С идеями кандидата в президенты США в 2024 году не согласен глава Украины Владимир Зеленский. Он Украины считает, что Трамп не сможет разрешить конфликт.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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