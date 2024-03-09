В Германии испугались секретного плана Трампа по Украине и выходу США из НАТО

Bild: Трамп пойдет на соглашение с Путиным ради конца СВО

09 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы, пишет Bild Фото: wikimedia.org/The White House новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Ради скорого прекращения конфликта на Украине Трамп пойдет на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил немецкий таблоид Bild. «Так, в интервью CNN он обещал, став президентом США, прекратит [конфликт на] Украине за 24 часа, однако так и не пояснил, что именно он собирается сделать для этого», — говорится в материале таблоида. Отмечаются ключевые положения возможной сделки: сохранение Россией Крыма и освобожденных территорий в ходе сделки с Путиным. Также в Германии опасаются, что кандидат в президенты США может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы. По мнению таблоида, такие действия могут привести к серьезным последствиям для ФРГ. Ранее URA.RU писало об обращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Дональду Трампу с просьбой «принести мир» на Украину и «сделать Америку вновь великой». А Sky News писали о том, что если Трамп станет президентом, то к 2025 году конфликт на Украине будет решен. С идеями кандидата в президенты США в 2024 году не согласен глава Украины Владимир Зеленский. Он Украины считает, что Трамп не сможет разрешить конфликт.

У кандидата в президенты США Дональда Трампа есть секретный план, согласно которому он положит конец СВО. Ради скорого прекращения конфликта на Украине Трамп пойдет на соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил немецкий таблоид Bild. «Так, в интервью CNN он обещал, став президентом США, прекратит [конфликт на] Украине за 24 часа, однако так и не пояснил, что именно он собирается сделать для этого», — говорится в материале таблоида. Отмечаются ключевые положения возможной сделки: сохранение Россией Крыма и освобожденных территорий в ходе сделки с Путиным. Также в Германии опасаются, что кандидат в президенты США может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы. По мнению таблоида, такие действия могут привести к серьезным последствиям для ФРГ. Ранее URA.RU писало об обращении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к Дональду Трампу с просьбой «принести мир» на Украину и «сделать Америку вновь великой». А Sky News писали о том, что если Трамп станет президентом, то к 2025 году конфликт на Украине будет решен. С идеями кандидата в президенты США в 2024 году не согласен глава Украины Владимир Зеленский. Он Украины считает, что Трамп не сможет разрешить конфликт.