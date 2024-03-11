11 марта 2024

Из телеверсии «Оскара» вырезали награждение украинского фильма

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Сломя голову". Екатеринбург, кинокамера, съемка фильма
Фильм «Оппенгеймер» объявлен лучшим на церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде Фото:

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» был исключен из сокращенной международной телеверсии церемонии «Оскар». Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Организаторы вырезали номинацию „Лучший полнометражный документальный фильм“, в которой победил фильм „20 дней в Мариуполе“ украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии „Оскар“» — отмечается в сообщении телеканала.

Там возмутились по поводу исключения из трансляции момента вручения награды украинскому фильму и представили зрителям полную версию церемонии, которая была показана ранее. «20 дней в Мариуполе» стал первым фильмом из Украины, удостоенный «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм».

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в материале URA.RU.

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Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» был исключен из сокращенной международной телеверсии церемонии «Оскар». Об этом сообщает телеканал «Общественное». «Организаторы вырезали номинацию „Лучший полнометражный документальный фильм“, в которой победил фильм „20 дней в Мариуполе“ украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии „Оскар“» — отмечается в сообщении телеканала. Там возмутились по поводу исключения из трансляции момента вручения награды украинскому фильму и представили зрителям полную версию церемонии, которая была показана ранее. «20 дней в Мариуполе» стал первым фильмом из Украины, удостоенный «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм». Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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