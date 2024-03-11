Из телеверсии «Оскара» вырезали награждение украинского фильма

Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» был исключен из сокращенной международной телеверсии церемонии «Оскар». Об этом сообщает телеканал «Общественное».
«Организаторы вырезали номинацию „Лучший полнометражный документальный фильм“, в которой победил фильм „20 дней в Мариуполе“ украинского режиссера Мстислава Чернова, из сокращенной международной телеверсии 96-й церемонии вручения наград премии „Оскар“» — отмечается в сообщении телеканала.
Там возмутились по поводу исключения из трансляции момента вручения награды украинскому фильму и представили зрителям полную версию церемонии, которая была показана ранее. «20 дней в Мариуполе» стал первым фильмом из Украины, удостоенный «Оскара» в категории «Лучший документальный фильм».
Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана был объявлен лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. Более подробную информацию о победителях в других номинациях премии «Оскар», прошедшей в ночь на 11 марта, можно найти в
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