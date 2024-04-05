Минпросвещения заинтересовалось «Смутой»

Разработчики «Смуты» планируют воспитать подрастающее поколение

05 апреля 2024 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Нижнем Новгороде состоялась презентация игры «Смута» Фото: Роман Наумов © URA.RU Вышедшая 4 апреля игра «Смута» станет хорошей альтернативой в вопросе исторического просвещения россиян. URA.RU побывали на закрытом показе, где первый заместитель Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что ведомство готово поддерживать такие продукты во всем. «Мы сейчас большое внимание уделяем историческому просвещению, воспитанию наших школьников, но эта работа должна зиждиться на соответствующих понятных материалах, которые воспринимает современная молодежь. И я уверен, что благодаря усилиям наших разработчиков института развития интернета, которые вкладывают огромные силы в работу по продвижению отечественного социально значимого контента, таких продуктов будет становиться больше и больше», — сказал Бугаев. Директор игрового продукта Алексей Копцев в день презентации «Смуты» Фото: Роман Наумов © URA.RU Сами разработчики признаются, что проект рассчитан на подрастающее поколение, руководитель разработки «Смуты» Алексей Копцев, рассказал, что еще на стадии проектирования заложили серьезную образовательную часть в игру о событиях 1612 года, реализованных виде кодекса. «В игре реализовано 3 подхода. Первый культурный: интенсивное погружение в среду — игра делалась с высочайшим уровнем исторической экспертизы. Это касается изданий, костюмов, оружия, брони и уклада быта, и поэтому, когда человек играет, он буквально погружается в эту историческую атмосферу, может гулять, рассматривать здания, общаться с жителями московской Руси того времени. Второй — образовательный, как я уже сказал. И третий: воспитательный, поскольку у нас в основе такой мощный литературный первоисточник», — заключил Копцев. Он также обозначил, что «Смута» — это не просто игра, а скорее интерактивный фильм, собравший все ключевые моменты. По задумке игрок встретится с 40 персонажами, ознакомится 45 единицами оружия, поучаствует в трех тысячах диалогов, и пройдет 110 игровых заданий. Серьезность и значимость проекта подчеркивает и Андрей Воронков, заместитель генерального директора Института развития интернета, которое вложило в разработку около 500 млн рублей. «Самая главная задача — это признание аудитории и ее вовлечение в коммуникации. Здесь не так важна экономическая составляющая, значимо чтобы те смыслы, которые были заложены, они были донесены, восприняты обществом. Нам действительно важно научить людей уважать историю, расширять кругозор и развивать культуру», — подытожил Воронков. Андрей Воронков: «Мы ежегодно инвестируем в игры, за последних 3 года мы суммарно вложили полтора миллиарда рублей» Фото: Роман Наумов © URA.RU В процессе апробации игры, организаторы сделали вывод, что игра все же обретет популярность и у геймеров. Директор по продукту игровой площадки VK Play Александр Михеев отметил, что аудитория геймеров очень хочет игры, которые ранжируются как AAA (высокобюджетные игры, рассчитанные на массовую аудиторию). Однако блогеры-визуалы сразу зацепились за некачественную, по их словам, графику. Так Станислав Васильев (Стас «Ай, как просто!») сделал акцент на доработке игры. «Я не уверен, что эти штуки выкупят геймеры, конечно, потому что геймеры у нас сейчас политикой не интересуются. А как явление, как первая такая весточка российского игропрома, это действительно знаковое событие, но успех „Смута“ или провал — покажут ближайший год или два, когда ее будут дорабатывать», — поделился с URA.RU Стас. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вышедшая 4 апреля игра «Смута» станет хорошей альтернативой в вопросе исторического просвещения россиян. URA.RU побывали на закрытом показе, где первый заместитель Минпросвещения Александр Бугаев заявил, что ведомство готово поддерживать такие продукты во всем. «Мы сейчас большое внимание уделяем историческому просвещению, воспитанию наших школьников, но эта работа должна зиждиться на соответствующих понятных материалах, которые воспринимает современная молодежь. И я уверен, что благодаря усилиям наших разработчиков института развития интернета, которые вкладывают огромные силы в работу по продвижению отечественного социально значимого контента, таких продуктов будет становиться больше и больше», — сказал Бугаев. Сами разработчики признаются, что проект рассчитан на подрастающее поколение, руководитель разработки «Смуты» Алексей Копцев, рассказал, что еще на стадии проектирования заложили серьезную образовательную часть в игру о событиях 1612 года, реализованных виде кодекса. «В игре реализовано 3 подхода. Первый культурный: интенсивное погружение в среду — игра делалась с высочайшим уровнем исторической экспертизы. Это касается изданий, костюмов, оружия, брони и уклада быта, и поэтому, когда человек играет, он буквально погружается в эту историческую атмосферу, может гулять, рассматривать здания, общаться с жителями московской Руси того времени. Второй — образовательный, как я уже сказал. И третий: воспитательный, поскольку у нас в основе такой мощный литературный первоисточник», — заключил Копцев. Он также обозначил, что «Смута» — это не просто игра, а скорее интерактивный фильм, собравший все ключевые моменты. По задумке игрок встретится с 40 персонажами, ознакомится 45 единицами оружия, поучаствует в трех тысячах диалогов, и пройдет 110 игровых заданий. Серьезность и значимость проекта подчеркивает и Андрей Воронков, заместитель генерального директора Института развития интернета, которое вложило в разработку около 500 млн рублей. «Самая главная задача — это признание аудитории и ее вовлечение в коммуникации. Здесь не так важна экономическая составляющая, значимо чтобы те смыслы, которые были заложены, они были донесены, восприняты обществом. Нам действительно важно научить людей уважать историю, расширять кругозор и развивать культуру», — подытожил Воронков. В процессе апробации игры, организаторы сделали вывод, что игра все же обретет популярность и у геймеров. Директор по продукту игровой площадки VK Play Александр Михеев отметил, что аудитория геймеров очень хочет игры, которые ранжируются как AAA (высокобюджетные игры, рассчитанные на массовую аудиторию). Однако блогеры-визуалы сразу зацепились за некачественную, по их словам, графику. Так Станислав Васильев (Стас «Ай, как просто!») сделал акцент на доработке игры. «Я не уверен, что эти штуки выкупят геймеры, конечно, потому что геймеры у нас сейчас политикой не интересуются. А как явление, как первая такая весточка российского игропрома, это действительно знаковое событие, но успех „Смута“ или провал — покажут ближайший год или два, когда ее будут дорабатывать», — поделился с URA.RU Стас.