Глава Гагаузии Гуцул вышла на связь после задержания в Кишиневе

26 апреля 2024 в 23:32 Размер текста - 17 +

Гуцул не стали допрашивать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, однако допроса не последовало. Об этом рассказала сама политик. «Около часа меня держали, до допроса не дошло, после осмотра меня хотели допросить, но решили отпустить. Сейчас там находятся коллеги, члены исполкома, мы вызвали адвоката, на них хотят почему-то составить протокол. Опять же, сказали, что аэропорт заминирован», — заявила Гуцул, ее слова приводит РИА Новости. Сторонники Гуцул, ожидавшие ее в аэропорту, были вынуждены покинуть зал ожидания в связи с эвакуацией из-за сообщения о минировании. Появление Гуцул встретили аплодисментами. Евгения Гуцул недавно возвращалась с рабочего визита из России, где она приняла участие в съезде политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и стала исполнительным секретарем национального совета блока «Победа-Виктория». Ранее она выразила опасения по поводу возможного задержания по прибытии в Молдавию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева, однако допроса не последовало. Об этом рассказала сама политик. «Около часа меня держали, до допроса не дошло, после осмотра меня хотели допросить, но решили отпустить. Сейчас там находятся коллеги, члены исполкома, мы вызвали адвоката, на них хотят почему-то составить протокол. Опять же, сказали, что аэропорт заминирован», — заявила Гуцул, ее слова приводит РИА Новости. Сторонники Гуцул, ожидавшие ее в аэропорту, были вынуждены покинуть зал ожидания в связи с эвакуацией из-за сообщения о минировании. Появление Гуцул встретили аплодисментами. Евгения Гуцул недавно возвращалась с рабочего визита из России, где она приняла участие в съезде политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и стала исполнительным секретарем национального совета блока «Победа-Виктория». Ранее она выразила опасения по поводу возможного задержания по прибытии в Молдавию.