Орешкин: симпозиум «Создавая будущее» — это часть экосистемы «Открытого диалога»

В Национальном центре «Россия» стартовал II Международный симпозиум «Создавая будущее». Конференция становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога». Об этом заявил заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, заместитель председателя организационного комитета НЦ «Россия» Максим Орешкин.
«У нас активно развивается новая важная инициатива — Открытый диалог... Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум „Создавая будущее“, на котором мы сегодня здесь присутствуем, он становится частью глобальной экосистемы Открытого диалога», — заявил Орешкин. Его слова приводит официальный telegram-канал Национального центра «Россия».
Он напомнил, что участникам симпозиума стали и те, кто присутствовал на апрельском форуме «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Форум поставил перед собой амбициозные задачи, которые были успешно реализованы.
«Создавая будущее» объединил в Национальном центре представителей более 85 стран мира. Симпозиум проходит с 7 по 8 октября в Москве. В его рамках запланировано проведение 60 различных мероприятий с участием 200 спикеров. Деловая программа мероприятия структурирована на два основных направления: экспертный блок и открытую просветительскую часть. Экспертная секция включает специализированные события для профессионалов в различных областях. В рамках трека «Общество» будут рассмотрены вопросы, связанные с будущим социума, включая демографию, межпоколенческие отношения, урбанистику и культурное развитие. Участники направления «Технологии» сосредоточатся на обсуждении передовых инноваций — искусственного интеллекта, работы с большими данными, вопросов кибербезопасности, а также космических и квантовых технологий. Трек «Глобальное сотрудничество» посвящен укреплению гуманитарных связей и поиску решений для повышения международной интеграции.
Первый «Открытый диалог» состоялся в конце апреля под заглавием «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Этот проект нацелен на формирование новой волны глобального экономического роста. В его рамках авторы лучших идей представили свои предложения по обеспечению устойчивого развития: всего организаторы получили около 700 эссе из более чем 100 стран. В итоге было решено, что формат «Открытого диалога» станет ежегодным.
