В британском парламенте призвали пересмотреть санкционный список россиян

02 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

В Англии призвали ужесточить санкции против РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В парламенте Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян, поскольку в нем имеются лазейки для обхода ограничений. Об этом заявила председатель комитета по Казначейству палаты общин страны Дэйм Хэрриет Болдуин на слушаниях по теме «Работают ли финансовые санкции Великобритании против России». «Целью антироссийских санкций было создать много экономических проблем в России. Однако спустя два с лишним года российская экономика по-прежнему способна зарабатывать деньги и расти. Имеются лазейки для обхода санкций россиянами», — передает РБК слова Болдуин. Участники слушаний предложили ужесточить санкции против России. Ранее МИД Великобритании расширил санкции в отношении России. В черный список добавили 86 организаций и физлиц, связанных с РФ, напоминает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парламенте Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян, поскольку в нем имеются лазейки для обхода ограничений. Об этом заявила председатель комитета по Казначейству палаты общин страны Дэйм Хэрриет Болдуин на слушаниях по теме «Работают ли финансовые санкции Великобритании против России». «Целью антироссийских санкций было создать много экономических проблем в России. Однако спустя два с лишним года российская экономика по-прежнему способна зарабатывать деньги и расти. Имеются лазейки для обхода санкций россиянами», — передает РБК слова Болдуин. Участники слушаний предложили ужесточить санкции против России. Ранее МИД Великобритании расширил санкции в отношении России. В черный список добавили 86 организаций и физлиц, связанных с РФ, напоминает «Национальная служба новостей».