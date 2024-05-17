Почему Путин решил встретиться со студентами политеха в Харбине

Визит президента РФ Владимира Путина в Харбинский политехнический университет — это продолжение углубления связей Китаем, чего невозможно достичь без вовлечения в этот процесс молодежи. Так считают эксперты, опрошенные URA.RU.
«Харбинский политехнический университет бережно хранит традиции сотрудничества с нашей страной и поддерживает плодотворные партнерские отношения с крупнейшими научными и образовательными учреждениями. Скоро Санкт-Петербургский университет вместе с Харбинским политехом скоро откроет совместный образовательный центр. В недалеком будущем этот центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки», — сообщил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что студентам важно учиться, изучать иностранные языки. «Знание второго языка открывает более широкие перспективы не только для личного общения, но и для карьерного роста, для реализации перспективных научных исследований. Это дверь в новый мир, в другую культуру, — убежден Путин. – Можно, конечно, ткнуть пальцем в интернете, и перевод пошел. Но зная язык, понимаешь душу народа».
Путин пожелал российским и китайским студентам Харбинского политеха успехов и новых свершений «на благо Китая и на благо народа Китая».
«Ну и на благо развития российско-китайских отношений», — сказал президент РФ.
Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов объяснил URA.RU, что подобные встречи со студентами одного из ведущих китайских вузов – важная часть сотрудничества России и Китая. «Для достижения целей национального технологического лидерства важно использовать те возможности, которые дает стратегическое партнерство с КНР. Это позволяет укрепить это партнерство за счет широкого круга контактов между выпускниками инженерных школ, передовых инженерных школ России и аналогичных проектов в Китае и, безусловно, это дает возможность формировать совместные команды ведущих инженеров», — объяснил Наумов.
Кроме того, отметил парламентарий, это часть гуманитарного сотрудничества. И налаживание добрых взаимоотношений молодежи России и Китая. «Путин создает базис этих отношений на следующие поколения», — пояснил Станислав Наумов.
По словам исполнительного директора Российского общества политологов Игоря Кузнецова, Путин продемонстрировал давнее сотрудничество в сфере образования СССР, а после и России и Китаем. «Сегодня этим процессам придается новый импульс: необходимо развивать и научные исследования, и образовательные программы, инновационную деятельность. Китай имеет очень интересный опыт модернизации производства, освоения современных технологий и создания новых. Харбин известен не только своими технологиями, производствами, образованием, но и как центр культуры, место конвертации российской эмиграции первой волны», — резюмировал Кузнецов.
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