Эстония застроит участок приграничной территории, который хотели обменять с РФ

В Эстонии власти намерены застроить участок земли, который хотели обменять с Россией при обустройстве русско-эстонской границы. Об этом сообщили в телерадиовещательной компании ERR со ссылкой на главу эстонского МИДа Лаури Ляэнеметса.
"Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий», — передает издание Лаури Ляэнеметса. В МИДе Эстонии вовсе допускают, что обмены с РФ не будут проводиться в течение нескольких веков.
Ранее власти Эстонии выделили участок протяженностью четыре километра для возможного обмена с российской стороной. Однако теперь на этой территории намереваются построить объездную дорогу.
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