Эстония застроит участок приграничной территории, который хотели обменять с РФ

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Ранее Эстония планировала обменять с РФ землю при обустройстве границы
Ранее Эстония планировала обменять с РФ землю при обустройстве границы Фото:

В Эстонии власти намерены застроить участок земли, который хотели обменять с Россией при обустройстве русско-эстонской границы. Об этом сообщили в телерадиовещательной компании ERR со ссылкой на главу эстонского МИДа Лаури Ляэнеметса.

"Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий», — передает издание Лаури Ляэнеметса. В МИДе Эстонии вовсе допускают, что обмены с РФ не будут проводиться в течение нескольких веков.

Ранее власти Эстонии выделили участок протяженностью четыре километра для возможного обмена с российской стороной. Однако теперь на этой территории намереваются построить объездную дорогу.

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В Эстонии власти намерены застроить участок земли, который хотели обменять с Россией при обустройстве русско-эстонской границы. Об этом сообщили в телерадиовещательной компании ERR со ссылкой на главу эстонского МИДа Лаури Ляэнеметса. "Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий», — передает издание Лаури Ляэнеметса. В МИДе Эстонии вовсе допускают, что обмены с РФ не будут проводиться в течение нескольких веков. Ранее власти Эстонии выделили участок протяженностью четыре километра для возможного обмена с российской стороной. Однако теперь на этой территории намереваются построить объездную дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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