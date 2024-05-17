Путин назвал расходы на оборону в РФ некритичными

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия потратила в целом до 8% от ВВП на всю оборонную промышленность, подчеркнул Владимир Путин
Россия потратила в целом до 8% от ВВП на всю оборонную промышленность, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Россия потратила на всю оборонную промышленность страны до 8% (от общего ВВП). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он обозначил, что такие расходы не являются критичными.

"Если вот на все на это Минобороны потратило 6,7% (расходы от ВВП - ред URA.RU.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24".

До этого Путин высказался о должности экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тот будет заниматься военно-техническим снабжением, на основе своего прошлого опыта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия потратила на всю оборонную промышленность страны до 8% (от общего ВВП). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он обозначил, что такие расходы не являются критичными. "Если вот на все на это Минобороны потратило 6,7% (расходы от ВВП - ред URA.RU.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24". До этого Путин высказался о должности экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тот будет заниматься военно-техническим снабжением, на основе своего прошлого опыта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...