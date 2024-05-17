Путин назвал расходы на оборону в РФ некритичными

Россия потратила на всю оборонную промышленность страны до 8% (от общего ВВП). Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. Он обозначил, что такие расходы не являются критичными.
"Если вот на все на это Минобороны потратило 6,7% (расходы от ВВП - ред URA.RU.), а на всю оборонную безопасность - 8% с небольшим - это не критично пока", - подчеркнул Владимир Путин в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит телеканал "Россия 24".
До этого Путин высказался о должности экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тот будет заниматься военно-техническим снабжением, на основе своего прошлого опыта.
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