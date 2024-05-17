Британия ввела санкции против российской судопроизводственной компании

Лондон внес в санкционный список «Восточную стивидорную компанию»
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Великобритания ввела ограничения в отношении «Восточной стивидорной компании». Это предприятие управляет контейнерным терминалом в морском порту "Восточный".
"Великобритания ввела санкции в отношении ООО «Восточной стивидорной компании» (входит в группу Global Ports)", — сообщили в британском Управлении по осуществлению финансовых санкций. Именно эта судопроизводственная компания управляет контейнерным терминалом в "Восточном" порту.
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