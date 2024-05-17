Британия ввела санкции против российской судопроизводственной компании

Лондон ввел санкции против «Восточной стивидорной компании»
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Лондон внес в санкционный список «Восточную стивидорную компанию»
Лондон внес в санкционный список «Восточную стивидорную компанию» Фото:
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Великобритания ввела ограничения в отношении «Восточной стивидорной компании». Это предприятие управляет контейнерным терминалом в морском порту "Восточный".

"Великобритания ввела санкции в отношении ООО «Восточной стивидорной компании» (входит в группу Global Ports)", — сообщили в британском Управлении по осуществлению финансовых санкций. Именно эта судопроизводственная компания управляет контейнерным терминалом в "Восточном" порту.

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Великобритания ввела ограничения в отношении «Восточной стивидорной компании». Это предприятие управляет контейнерным терминалом в морском порту "Восточный". "Великобритания ввела санкции в отношении ООО «Восточной стивидорной компании» (входит в группу Global Ports)", — сообщили в британском Управлении по осуществлению финансовых санкций. Именно эта судопроизводственная компания управляет контейнерным терминалом в "Восточном" порту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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