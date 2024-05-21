В самолете, летевшем из Лондона, пострадали более 70 людей из-за турбулентности. Видео

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, авиакомпания руслайн, canadair regional jet, vq-bna
Из-за сильной турбулентности пострадало 70 пассажиров Фото:

Число пострадавших пассажиров на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности превысило 70 человек. Это следует из данных больницы в Бангкоке, куда были доставлены травмированные.

«Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, где погиб пассажир, превысило 70», — сообщили в больнице. Слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во время полета из Лондона в Сингапур самолет попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента один человек погиб, передает телеканал 360.

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Число пострадавших пассажиров на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности превысило 70 человек. Это следует из данных больницы в Бангкоке, куда были доставлены травмированные. «Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, где погиб пассажир, превысило 70», — сообщили в больнице. Слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что во время полета из Лондона в Сингапур самолет попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента один человек погиб, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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