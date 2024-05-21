Из-за сильной турбулентности пострадало 70 пассажиров
Число пострадавших пассажиров на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности превысило 70 человек. Это следует из данных больницы в Бангкоке, куда были доставлены травмированные.
«Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, где погиб пассажир, превысило 70», — сообщили в больнице. Слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что во время полета из Лондона в Сингапур самолет попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента один человек погиб, передает телеканал 360.
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