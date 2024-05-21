В самолете, летевшем из Лондона, пострадали более 70 людей из-за турбулентности. Видео

21 мая 2024 в 21:33 Размер текста - 17 +

Из-за сильной турбулентности пострадало 70 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Число пострадавших пассажиров на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности превысило 70 человек. Это следует из данных больницы в Бангкоке, куда были доставлены травмированные. «Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, где погиб пассажир, превысило 70», — сообщили в больнице. Слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что во время полета из Лондона в Сингапур самолет попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента один человек погиб, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число пострадавших пассажиров на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности превысило 70 человек. Это следует из данных больницы в Бангкоке, куда были доставлены травмированные. «Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines, где погиб пассажир, превысило 70», — сообщили в больнице. Слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что во время полета из Лондона в Сингапур самолет попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента один человек погиб, передает телеканал 360.