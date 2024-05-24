Невролог Труханов опроверг миф, что ветчина и колбасы вызывают головную боль

В Интернете распространяется информация, что ветчина, колбаса и сосиски могут вызвать головную боль и даже мигрень. Однако невролог Петр Труханов в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг это сообщение. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по разоблачению фейков.
По словам врача, качественные продукты не могут нанести вред здоровью, и головных болей от них быть не может. «Если продукт качественный, то ничего (головные боли) от ветчины вы не получите. <...> Даже если в нее добавляются нитритные соли или что-то подобное, то это не несет значимого вреда здоровью. <...> [К сосискам и колбасам это тоже относится] по сути своей», — сказал Труханов. Невролог также посоветовал покупателям обращать внимание на состав продукта и на содержание в нем мяса, которое должно быть на первом месте.
Ранее URA.RU уже опровергало фейки о продуктах питания. Так, в социальных сетях распространялась информация о том, что нельзя покупать еду с наклейкой с зеленой лягушкой. Это сообщение также оказалось недостоверным.
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