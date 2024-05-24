Невролог Труханов опроверг миф, что ветчина и колбасы вызывают головную боль

Невролог Труханов заявил, что ветчина и колбасы не могут вызвать головную боль
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качественные ветчина, колбаса и сосиски не могут вызвать головную боль
Качественные ветчина, колбаса и сосиски не могут вызвать головную боль Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В Интернете распространяется информация, что ветчина, колбаса и сосиски могут вызвать головную боль и даже мигрень. Однако невролог Петр Труханов в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг это сообщение. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по разоблачению фейков.

По словам врача, качественные продукты не могут нанести вред здоровью, и головных болей от них быть не может. «Если продукт качественный, то ничего (головные боли) от ветчины вы не получите. <...> Даже если в нее добавляются нитритные соли или что-то подобное, то это не несет значимого вреда здоровью. <...> [К сосискам и колбасам это тоже относится] по сути своей», — сказал Труханов. Невролог также посоветовал покупателям обращать внимание на состав продукта и на содержание в нем мяса, которое должно быть на первом месте. 

Ранее URA.RU уже опровергало фейки о продуктах питания. Так, в социальных сетях распространялась информация о том, что нельзя покупать еду с наклейкой с зеленой лягушкой. Это сообщение также оказалось недостоверным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Интернете распространяется информация, что ветчина, колбаса и сосиски могут вызвать головную боль и даже мигрень. Однако невролог Петр Труханов в разговоре с корреспондентом URA.RU опроверг это сообщение. URA.RU и «Лапша Медиа» реализуют совместный проект по разоблачению фейков. По словам врача, качественные продукты не могут нанести вред здоровью, и головных болей от них быть не может. «Если продукт качественный, то ничего (головные боли) от ветчины вы не получите. <...> Даже если в нее добавляются нитритные соли или что-то подобное, то это не несет значимого вреда здоровью. <...> [К сосискам и колбасам это тоже относится] по сути своей», — сказал Труханов. Невролог также посоветовал покупателям обращать внимание на состав продукта и на содержание в нем мяса, которое должно быть на первом месте.  Ранее URA.RU уже опровергало фейки о продуктах питания. Так, в социальных сетях распространялась информация о том, что нельзя покупать еду с наклейкой с зеленой лягушкой. Это сообщение также оказалось недостоверным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...