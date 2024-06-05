Осужденный за срыв концерта Макаревича* служит на СВО с позывным «Макаревич»

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Сорвавший концерт рок-музыканта служит на СВО под позывным «Макаревич» Фото:

Осужденный за сорванный концерт создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в 2015 году Олег Миронов служит добровольцем под позывным «Макаревич» с начала СВО. Об этом рассказал адвокат бойца Дмитрий Аграновский.

«Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции, его позывной „Макаревич“. Он был награжден медалью „За освобождение Мариуполя“, проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский агентству РИА Новости.

Инцидент, за который Миронов был осужден, произошел осенью 2014 года на концерте Макаревича, где был распылен газ из баллончика. Замоскворецкий суд Москвы признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как сообщало URA.RU ранее, СКР начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве».

*Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Осужденный за сорванный концерт создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в 2015 году Олег Миронов служит добровольцем под позывным «Макаревич» с начала СВО. Об этом рассказал адвокат бойца Дмитрий Аграновский. «Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции, его позывной „Макаревич“. Он был награжден медалью „За освобождение Мариуполя“, проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский агентству РИА Новости. Инцидент, за который Миронов был осужден, произошел осенью 2014 года на концерте Макаревича, где был распылен газ из баллончика. Замоскворецкий суд Москвы признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Как сообщало URA.RU ранее, СКР начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве». *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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