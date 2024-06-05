Осужденный за срыв концерта Макаревича* служит на СВО с позывным «Макаревич»

05 июня 2024 в 06:11 Размер текста - 17 +

Сорвавший концерт рок-музыканта служит на СВО под позывным «Макаревич» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Осужденный за сорванный концерт создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в 2015 году Олег Миронов служит добровольцем под позывным «Макаревич» с начала СВО. Об этом рассказал адвокат бойца Дмитрий Аграновский. «Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции, его позывной „Макаревич“. Он был награжден медалью „За освобождение Мариуполя“, проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский агентству РИА Новости. Инцидент, за который Миронов был осужден, произошел осенью 2014 года на концерте Макаревича, где был распылен газ из баллончика. Замоскворецкий суд Москвы признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Как сообщало URA.RU ранее, СКР начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве». *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный за сорванный концерт создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в 2015 году Олег Миронов служит добровольцем под позывным «Макаревич» с начала СВО. Об этом рассказал адвокат бойца Дмитрий Аграновский. «Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции, его позывной „Макаревич“. Он был награжден медалью „За освобождение Мариуполя“, проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский агентству РИА Новости. Инцидент, за который Миронов был осужден, произошел осенью 2014 года на концерте Макаревича, где был распылен газ из баллончика. Замоскворецкий суд Москвы признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Как сообщало URA.RU ранее, СКР начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве». *Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом