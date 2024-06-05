Осужденный за срыв концерта Макаревича* служит на СВО с позывным «Макаревич»

Осужденный за сорванный концерт создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* в 2015 году Олег Миронов служит добровольцем под позывным «Макаревич» с начала СВО. Об этом рассказал адвокат бойца Дмитрий Аграновский.
«Олег Миронов ушел добровольцем на СВО чуть ли не с начала специальной военной операции, его позывной „Макаревич“. Он был награжден медалью „За освобождение Мариуполя“, проявил себя героически и был трижды ранен», — рассказал Аграновский агентству РИА Новости.
Инцидент, за который Миронов был осужден, произошел осенью 2014 года на концерте Макаревича, где был распылен газ из баллончика. Замоскворецкий суд Москвы признал Миронова виновным в хулиганстве и нанесении побоев, назначив наказание в виде лишения свободы сроком на три года.
Как сообщало URA.RU ранее, СКР начал доследственную проверку Макаревича после его разговора об Украине. Причиной стал пранк Вована и Лексуса, в котором музыкант признался, что «считает дни до победы Украины, чтобы выступить с концертом в Киеве».
*Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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