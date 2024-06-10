Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин арестован по подозрению в покушении на убийство двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе судах общей юрисдикции города Москвы.
«Роман Медведкин отправлен в СИЗО», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно версии следствия, обвиняемый нанес ножом множественные ранения незнакомым ему людям, повлекшие смерть одного из них и тяжелые ранения другого. Измайловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Медведкина под стражу до августа 2024 года, заключили в пресс-службе.
В Москве 9 июня произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В результате нападения Поздняков погиб. Нападавшего, 47-летнего музыканта Романа Медведкина задержали. Подробности этого происшествия можно найти в материале URA.RU.
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Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин арестован по подозрению в покушении на убийство двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе судах общей юрисдикции города Москвы. «Роман Медведкин отправлен в СИЗО», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно версии следствия, обвиняемый нанес ножом множественные ранения незнакомым ему людям, повлекшие смерть одного из них и тяжелые ранения другого. Измайловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Медведкина под стражу до августа 2024 года, заключили в пресс-службе. В Москве 9 июня произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В результате нападения Поздняков погиб. Нападавшего, 47-летнего музыканта Романа Медведкина задержали. Подробности этого происшествия можно найти в материале URA.RU.