Лидер рок-группы «Пасека» отправлен в СИЗО по обвинению в покушении на убийство. Видео

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Город. Курган , сизо
Роман Медведкин отправлен в СИЗО Фото:

Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин арестован по подозрению в покушении на убийство двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе судах общей юрисдикции города Москвы.

«Роман Медведкин отправлен в СИЗО», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно версии следствия, обвиняемый нанес ножом множественные ранения незнакомым ему людям, повлекшие смерть одного из них и тяжелые ранения другого. Измайловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Медведкина под стражу до августа 2024 года, заключили в пресс-службе.

В Москве 9 июня произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В результате нападения Поздняков погиб. Нападавшего, 47-летнего музыканта Романа Медведкина задержали. Подробности этого происшествия можно найти в материале URA.RU.

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Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин арестован по подозрению в покушении на убийство двух человек. Об этом рассказали в пресс-службе судах общей юрисдикции города Москвы. «Роман Медведкин отправлен в СИЗО», — говорится в сообщении пресс-службы. Согласно версии следствия, обвиняемый нанес ножом множественные ранения незнакомым ему людям, повлекшие смерть одного из них и тяжелые ранения другого. Измайловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил Медведкина под стражу до августа 2024 года, заключили в пресс-службе. В Москве 9 июня произошло нападение на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его друга Ивана Позднякова. В результате нападения Поздняков погиб. Нападавшего, 47-летнего музыканта Романа Медведкина задержали. Подробности этого происшествия можно найти в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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