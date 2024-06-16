В ростовском СИЗО у обвиняемых, взявших заложников, обнаружены телефоны и символика ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), что свидетельствует о коррупции среди сотрудников ФСИН. Об этом заявил сотрудник прокуратуры по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях в одном из регионов России.
«На юге в тюрьмах и колониях очень высокий уровень коррупции... Не понимаю, как иначе объяснить то, что у них телефон в СИЗО, тряпка с игиловской нашивкой на башке; а также сами они сидят на КПП, на входе в изолятор», — поделился Иван в разговоре с «Газетой.Ру».
Ранее обвиняемые пытались сбежать с территории СИЗО, взяв в заложники двух сотрудников. В правоохранительных органах отметили, что между заключенными была связь, хоть они и находились в разных камерах. Проверяется версия, что их действия координировались извне. В итоге обвиняемые были ликвидированы.
Злоумышленники находились в СИЗО за попытку устроить теракт в здании Верховного суда КЧР. Они были приговорены к 18 годам лишения свободы. Также их судили за участие в ИГИЛ.
*ИГИЛ — организация признана террористической и запрещена в РФ
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