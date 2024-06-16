В прокуратуре объяснили наличие флагов ИГ* у захватчиков в ростовском СИЗО-1 высоким уровнем коррупции

«Газета.ru»: у заключенных ростовского СИЗО появились флаги ИГ* из-за коррупции
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Заключенные ранее пытались сбежать из СИЗО
Заключенные ранее пытались сбежать из СИЗО Фото:
новость из сюжета
В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников

В ростовском СИЗО у обвиняемых, взявших заложников, обнаружены телефоны и символика ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), что свидетельствует о коррупции среди сотрудников ФСИН. Об этом заявил сотрудник прокуратуры по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях в одном из регионов России.

«На юге в тюрьмах и колониях очень высокий уровень коррупции... Не понимаю, как иначе объяснить то, что у них телефон в СИЗО, тряпка с игиловской нашивкой на башке; а также сами они сидят на КПП, на входе в изолятор», — поделился Иван в разговоре с «Газетой.Ру».

Ранее обвиняемые пытались сбежать с территории СИЗО, взяв в заложники двух сотрудников. В правоохранительных органах отметили, что между заключенными была связь, хоть они и находились в разных камерах. Проверяется версия, что их действия координировались извне. В итоге обвиняемые были ликвидированы.

Злоумышленники находились в СИЗО за попытку устроить теракт в здании Верховного суда КЧР. Они были приговорены к 18 годам лишения свободы. Также их судили за участие в ИГИЛ.

*ИГИЛ — организация признана террористической и запрещена в РФ

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В ростовском СИЗО у обвиняемых, взявших заложников, обнаружены телефоны и символика ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), что свидетельствует о коррупции среди сотрудников ФСИН. Об этом заявил сотрудник прокуратуры по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях в одном из регионов России. «На юге в тюрьмах и колониях очень высокий уровень коррупции... Не понимаю, как иначе объяснить то, что у них телефон в СИЗО, тряпка с игиловской нашивкой на башке; а также сами они сидят на КПП, на входе в изолятор», — поделился Иван в разговоре с «Газетой.Ру». Ранее обвиняемые пытались сбежать с территории СИЗО, взяв в заложники двух сотрудников. В правоохранительных органах отметили, что между заключенными была связь, хоть они и находились в разных камерах. Проверяется версия, что их действия координировались извне. В итоге обвиняемые были ликвидированы. Злоумышленники находились в СИЗО за попытку устроить теракт в здании Верховного суда КЧР. Они были приговорены к 18 годам лишения свободы. Также их судили за участие в ИГИЛ. *ИГИЛ — организация признана террористической и запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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