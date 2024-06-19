Увеличилась площадь пожара на нефтебазе после удара ВСУ

Площадь пожара на нефтебазе в Азове (Ростовская область) после разгерметизации второго резервуара возросла до 6,3 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в экстренных службах.
«Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров,» — сообщили в спецслужбе. Слова передает РИА Новости.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дрона 18 июня в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, передает «Национальная служба новостей». В регионе продолжается ликвидация пожара на нефтебазе.
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