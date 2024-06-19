Увеличилась площадь пожара на нефтебазе после удара ВСУ

В Азове увеличилась площадь пожара на нефтебазе до 6,3 тысячи квадратных метров
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Площадь пожара в Азове после разгерметизации резервуара увеличилась до 6,3 тысяч кв
Площадь пожара в Азове после разгерметизации резервуара увеличилась до 6,3 тысяч кв Фото:

Площадь пожара на нефтебазе в Азове (Ростовская область) после разгерметизации второго резервуара возросла до 6,3 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в экстренных службах. 

«Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров,» — сообщили в спецслужбе. Слова передает РИА Новости. 

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дрона 18 июня в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, передает «Национальная служба новостей». В регионе продолжается ликвидация пожара на нефтебазе.

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Площадь пожара на нефтебазе в Азове (Ростовская область) после разгерметизации второго резервуара возросла до 6,3 тысячи квадратных метров. Об этом заявили в экстренных службах.  «Разгерметизация второго резервуара привела к увеличению площади пожара до 6,3 тысячи квадратных метров,» — сообщили в спецслужбе. Слова передает РИА Новости.  Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки дрона 18 июня в Азове загорелись резервуары с нефтепродуктами, передает «Национальная служба новостей». В регионе продолжается ликвидация пожара на нефтебазе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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