За ночь над Крымом и Кубанью уничтожено больше сотни беспилотников ВСУ

Над Крымом сбыто 70 беспилотника, над Кубанью - 43
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Средства ПВО уничтожили над Крымом около 70 украинских беспилотников. Еще 43 БПЛА сбиты зад Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря», — передали в оборонном ведомстве. Кроме того, 43 беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края.
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