За ночь над Крымом и Кубанью уничтожено больше сотни беспилотников ВСУ

За ночь над Крымом уничтожено 70 беспилотников ВСУ
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Над Крымом сбыто 70 беспилотника, над Кубанью - 43
Над Крымом сбыто 70 беспилотника, над Кубанью - 43 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Средства ПВО уничтожили над Крымом около 70 украинских беспилотников. Еще 43 БПЛА сбиты зад Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря», — передали в оборонном ведомстве. Кроме того, 43 беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края.

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Средства ПВО уничтожили над Крымом около 70 украинских беспилотников. Еще 43 БПЛА сбиты зад Краснодарским краем. Об этом сообщили в Минобороны России.  «За ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 70 БПЛА над Крымом и над акваторией Черного моря», — передали в оборонном ведомстве. Кроме того, 43 беспилотника сбиты над территорией Краснодарского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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