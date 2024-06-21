Вблизи Крыма уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ

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Атаки противника на Крым потерпели неудачу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены вблизи Крыма силами Черноморского флота России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Все катера были ликвидированы ночью 21 июня. В целом в течение прошедшей ночи ВСУ выпустили 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, планируя поразить гражданские цели. Из них 114 были сбиты.

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Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены вблизи Крыма силами Черноморского флота России. Об этом сообщает Минобороны РФ. Все катера были ликвидированы ночью 21 июня. В целом в течение прошедшей ночи ВСУ выпустили 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, планируя поразить гражданские цели. Из них 114 были сбиты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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