Вблизи Крыма уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ

Атаки противника на Крым потерпели неудачу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены вблизи Крыма силами Черноморского флота России. Об этом
Все катера были ликвидированы ночью 21 июня. В целом в течение прошедшей ночи ВСУ выпустили 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, планируя поразить гражданские цели. Из них 114 были сбиты.
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