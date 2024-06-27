В Евросоюзе не договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов

На саммите ЕС не было достигнуто соглашение по выделению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.
«В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — заявил Мишель, передает ТАСС. Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено, несмотря на отсутствие консенсуса на последнем саммите.
Ранее Евросоюз планировал профинансировать значительную часть кредита для Украины. Речь шла о сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. По словам министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, покрыть планировалось 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ.
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