В Евросоюзе не договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов

28 июня 2024 в 04:40 Размер текста - 17 +

Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На саммите ЕС не было достигнуто соглашение по выделению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. «В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — заявил Мишель, передает ТАСС. Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено, несмотря на отсутствие консенсуса на последнем саммите. Ранее Евросоюз планировал профинансировать значительную часть кредита для Украины. Речь шла о сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. По словам министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, покрыть планировалось 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На саммите ЕС не было достигнуто соглашение по выделению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. «В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — заявил Мишель, передает ТАСС. Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено, несмотря на отсутствие консенсуса на последнем саммите. Ранее Евросоюз планировал профинансировать значительную часть кредита для Украины. Речь шла о сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. По словам министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, покрыть планировалось 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ.