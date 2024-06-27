27 июня 2024

В Евросоюзе не договорились о выделении Украине 50 миллиардов долларов

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На саммите ЕС не было достигнуто соглашение по выделению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

«В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — заявил Мишель, передает ТАСС. Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено, несмотря на отсутствие консенсуса на последнем саммите.

Ранее Евросоюз планировал профинансировать значительную часть кредита для Украины. Речь шла о сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. По словам министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, покрыть планировалось 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ.

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На саммите ЕС не было достигнуто соглашение по выделению Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель. «В G7 мы пообещали выделить Украине еще 50 миллиардов долларов. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — заявил Мишель, передает ТАСС. Обсуждение вопроса о финансовой помощи Украине будет продолжено, несмотря на отсутствие консенсуса на последнем саммите. Ранее Евросоюз планировал профинансировать значительную часть кредита для Украины. Речь шла о сумме кредита в размере 50 миллиардов долларов. По словам министра экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти, покрыть планировалось 50% до 60% этой суммы за счет прибыли от активов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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