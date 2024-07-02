Летающий чемодан разбил нос жительнице Санкт-Петербурга

SHOT: чемодан разбил нос женщине во время урагана в Санкт-Петербурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
МЧС ликвидирует последствия урагана в Санкт-Петербурге Фото:

Девушке разбил нос летающий чемодан во время урагана в Санкт-Петербурге 1 июля. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.

Новость по теме
Санкт-Петербург накрыло сильнейшим ураганом. Фоторепортаж

«Непонятно откуда взявшийся на улице ретро-аксессуар прилетел в лицо прохожей. От удара она упала лицом в асфальт», — поделились в канале. Авторы отметили, что очевидцы вызвали скорую пострадавшей.

Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана, который прошел в Санкт-Петербурге 1 июля. Одна женщина погибла в результате падения дерева, еще несколько человек пострадали. Около 10 машин получили повреждения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девушке разбил нос летающий чемодан во время урагана в Санкт-Петербурге 1 июля. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Непонятно откуда взявшийся на улице ретро-аксессуар прилетел в лицо прохожей. От удара она упала лицом в асфальт», — поделились в канале. Авторы отметили, что очевидцы вызвали скорую пострадавшей. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана, который прошел в Санкт-Петербурге 1 июля. Одна женщина погибла в результате падения дерева, еще несколько человек пострадали. Около 10 машин получили повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...