Происшествия Летающий чемодан разбил нос жительнице Санкт-Петербурга SHOT: чемодан разбил нос женщине во время урагана в Санкт-Петербурге 02 июля 2024 в 14:01 Размер текста - 17 + МЧС ликвидирует последствия урагана в Санкт-Петербурге Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Девушке разбил нос летающий чемодан во время урагана в Санкт-Петербурге 1 июля. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. Новость по теме Санкт-Петербург накрыло сильнейшим ураганом. Фоторепортаж «Непонятно откуда взявшийся на улице ретро-аксессуар прилетел в лицо прохожей. От удара она упала лицом в асфальт», — поделились в канале. Авторы отметили, что очевидцы вызвали скорую пострадавшей. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана, который прошел в Санкт-Петербурге 1 июля. Одна женщина погибла в результате падения дерева, еще несколько человек пострадали. Около 10 машин получили повреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Девушке разбил нос летающий чемодан во время урагана в Санкт-Петербурге 1 июля. Об этом сообщил telegram-канал SHOT. «Непонятно откуда взявшийся на улице ретро-аксессуар прилетел в лицо прохожей. От удара она упала лицом в асфальт», — поделились в канале. Авторы отметили, что очевидцы вызвали скорую пострадавшей. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана, который прошел в Санкт-Петербурге 1 июля. Одна женщина погибла в результате падения дерева, еще несколько человек пострадали. Около 10 машин получили повреждения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям