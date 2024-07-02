Летающий чемодан разбил нос жительнице Санкт-Петербурга

МЧС ликвидирует последствия урагана в Санкт-Петербурге
Девушке разбил нос летающий чемодан во время урагана в Санкт-Петербурге 1 июля. Об этом сообщил telegram-канал SHOT.
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«Непонятно откуда взявшийся на улице ретро-аксессуар прилетел в лицо прохожей. От удара она упала лицом в асфальт», — поделились в канале. Авторы отметили, что очевидцы вызвали скорую пострадавшей.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана, который прошел в Санкт-Петербурге 1 июля. Одна женщина погибла в результате падения дерева, еще несколько человек пострадали. Около 10 машин получили повреждения.
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