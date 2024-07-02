Мир находится на грани очередной глобальной катастрофы. И причина этому — новый «крестовый поход» Запада. Его инициировали наследники тех, кто капитулировал после завершения Второй мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что Западу не нужна правда о войне, поскольку так можно оправдать возвращение к нацистским идеям.
«У руля [на Западе] наследники тех, кто капитулировал [в 1945 году], и идейные, и прямые… Они думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома… Но… он сорвется, но придет к ним, в их же дом», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. Праздник отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией Минска от немецкой оккупации.
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