Лукашенко заявил, что мир оказался на грани очередной катастрофы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Западу не нужна правда о Второй мировой войне, уверен Лукашенко Фото:

Мир находится на грани очередной глобальной катастрофы. И причина этому — новый «крестовый поход» Запада. Его инициировали наследники тех, кто капитулировал после завершения Второй мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что Западу не нужна правда о войне, поскольку так можно оправдать возвращение к нацистским идеям.

«У руля [на Западе] наследники тех, кто капитулировал [в 1945 году], и идейные, и прямые… Они думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома… Но… он сорвется, но придет к ним, в их же дом», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. Праздник отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией Минска от немецкой оккупации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мир находится на грани очередной глобальной катастрофы. И причина этому — новый «крестовый поход» Запада. Его инициировали наследники тех, кто капитулировал после завершения Второй мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что Западу не нужна правда о войне, поскольку так можно оправдать возвращение к нацистским идеям. «У руля [на Западе] наследники тех, кто капитулировал [в 1945 году], и идейные, и прямые… Они думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома… Но… он сорвется, но придет к ним, в их же дом», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. Праздник отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией Минска от немецкой оккупации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...