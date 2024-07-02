Лукашенко заявил, что мир оказался на грани очередной катастрофы

02 июля 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Западу не нужна правда о Второй мировой войне, уверен Лукашенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мир находится на грани очередной глобальной катастрофы. И причина этому — новый «крестовый поход» Запада. Его инициировали наследники тех, кто капитулировал после завершения Второй мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что Западу не нужна правда о войне, поскольку так можно оправдать возвращение к нацистским идеям. «У руля [на Западе] наследники тех, кто капитулировал [в 1945 году], и идейные, и прямые… Они думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома… Но… он сорвется, но придет к ним, в их же дом», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. Праздник отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией Минска от немецкой оккупации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мир находится на грани очередной глобальной катастрофы. И причина этому — новый «крестовый поход» Запада. Его инициировали наследники тех, кто капитулировал после завершения Второй мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он добавил, что Западу не нужна правда о войне, поскольку так можно оправдать возвращение к нацистским идеям. «У руля [на Западе] наследники тех, кто капитулировал [в 1945 году], и идейные, и прямые… Они думают, что можно вырастить нацизм где-нибудь подальше от собственного дома… Но… он сорвется, но придет к ним, в их же дом», — сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании в честь Дня независимости Белоруссии. Праздник отмечается 3 июля, в день освобождения Красной армией Минска от немецкой оккупации.