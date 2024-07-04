Стало известно, чем накормили Путина и лидеров ШОС на саммите

Путин попробовал традиционные казахские блюда на саммите в Астане

04 июля 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Саммит ШОС проходит в столице Казахстана Фото: Пресс-служба президента Казахстана В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане, президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные участники были угощены изысканными блюдами. На банкете были предложены филе каспийского осетра и традиционные казахские национальные блюда. «В меню официального обеда значились салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, а также филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски», — указали в меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Подчеркивается уровень гостеприимства и внимание к деталям со стороны хозяев саммита. Также во время выступления на саммите главой РФ были сделаны несколько важных заявлений. Президент Путин заявил о намерении преобразовать региональный антитеррористический центр ШОС, превратив его в многофункциональное учреждение. Этот шаг направлен на увеличение спектра его задач и компетенций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане, президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные участники были угощены изысканными блюдами. На банкете были предложены филе каспийского осетра и традиционные казахские национальные блюда. «В меню официального обеда значились салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, а также филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски», — указали в меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Подчеркивается уровень гостеприимства и внимание к деталям со стороны хозяев саммита. Также во время выступления на саммите главой РФ были сделаны несколько важных заявлений. Президент Путин заявил о намерении преобразовать региональный антитеррористический центр ШОС, превратив его в многофункциональное учреждение. Этот шаг направлен на увеличение спектра его задач и компетенций.