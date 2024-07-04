Стало известно, чем накормили Путина и лидеров ШОС на саммите

Путин попробовал традиционные казахские блюда на саммите в Астане
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Встреча Путина и Токаева на саммите ШОС
Саммит ШОС проходит в столице Казахстана Фото:

В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане, президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные участники были угощены изысканными блюдами. На банкете были предложены филе каспийского осетра и традиционные казахские национальные блюда.

«В меню официального обеда значились салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, а также филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски», — указали в меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Подчеркивается уровень гостеприимства и внимание к деталям со стороны хозяев саммита.

Также во время выступления на саммите главой РФ были сделаны несколько важных заявлений. Президент Путин заявил о намерении преобразовать региональный антитеррористический центр ШОС, превратив его в многофункциональное учреждение. Этот шаг направлен на увеличение спектра его задач и компетенций.

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В ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в Астане, президент РФ Владимир Путин и другие высокопоставленные участники были угощены изысканными блюдами. На банкете были предложены филе каспийского осетра и традиционные казахские национальные блюда. «В меню официального обеда значились салат с авокадо и медово-горчичной заправкой, чебуреки с телятиной, а также филе каспийского осетра и говяжий брискет с картофелем по-деревенски», — указали в меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Подчеркивается уровень гостеприимства и внимание к деталям со стороны хозяев саммита. Также во время выступления на саммите главой РФ были сделаны несколько важных заявлений. Президент Путин заявил о намерении преобразовать региональный антитеррористический центр ШОС, превратив его в многофункциональное учреждение. Этот шаг направлен на увеличение спектра его задач и компетенций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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