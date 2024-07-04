Володин провел опрос, стоит ли ограничивать депутатам выезд за границу

04 июля 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос подписчиков на тему ограничения депутатам выезда за границу. Ранее в думе приняли инициативу в первом чтении. «Как вы считаете, должны быть ограничения для депутатов ГД на выезд за рубеж? И ответственность за их нарушение?» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Согласно опросу, 88% граждан проголосовали за инициативу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос подписчиков на тему ограничения депутатам выезда за границу. Ранее в думе приняли инициативу в первом чтении. «Как вы считаете, должны быть ограничения для депутатов ГД на выезд за рубеж? И ответственность за их нарушение?» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Согласно опросу, 88% граждан проголосовали за инициативу.