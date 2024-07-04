Володин провел опрос, стоит ли ограничивать депутатам выезд за границу

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос подписчиков на тему ограничения депутатам выезда за границу. Ранее в думе приняли инициативу в первом чтении.

«Как вы считаете, должны быть ограничения для депутатов ГД на выезд за рубеж? И ответственность за их нарушение?» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Согласно опросу, 88% граждан проголосовали за инициативу.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел опрос подписчиков на тему ограничения депутатам выезда за границу. Ранее в думе приняли инициативу в первом чтении. «Как вы считаете, должны быть ограничения для депутатов ГД на выезд за рубеж? И ответственность за их нарушение?» — написал Вячеслав Володин в своем telegram-канале. Согласно опросу, 88% граждан проголосовали за инициативу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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