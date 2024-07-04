Володин: нужно проработать запрет для депутатов на владение жильем заграницей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проработку вопроса, который касается законодательного запрета для российских депутатов на владение недвижимостью за рубежом. По его словам, возможно, это будет поручено комитету Госдумы по безопасности.
«Оно [предложение] действует в отношении государственных служащих, если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска — пять лет вводятся ограничения», — заявил Володин на пленарном заседании. Трансляция проходит на сайте Госдумы. Председатель Госдумы добавил, что рассмотреть этот вопрос, возможно, поручать комитету ГД по безопасности.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил провести проработку вопроса, который касается законодательного запрета для российских депутатов на владение недвижимостью за рубежом. По его словам, возможно, это будет поручено комитету Госдумы по безопасности. «Оно [предложение] действует в отношении государственных служащих, если государственный служащий допущен к секретной информации, имеет первую форму допуска — пять лет вводятся ограничения», — заявил Володин на пленарном заседании. Трансляция проходит на сайте Госдумы. Председатель Госдумы добавил, что рассмотреть этот вопрос, возможно, поручать комитету ГД по безопасности.