В ДНР санинструктор РФ в одиночку спас 80 сослуживцев и развернул госпиталь

04 июля 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Российский санитарный инструктор смог единолично спасти 80 сослуживцев в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новость по теме Полевой хирург в зоне СВО спас семь спецназовцев ценой собственной жизни: история, которая потрясла Санитарный инструктор из Уржумского района Кировской области при прохождении военной службы развернул госпиталь около Очеретино (ДНР) под вражеским обстрелом. Спустя время под его руководством санитарная группа уже под Авдеевкой смогла эвакуировать с поля боя 80 раненых бойцов. О достижениях санитара рассказали в Минобороны РФ. Сообщение приводит правительство Кировской области. «В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место», — говорится в сообщении правительства. Это не первое достижение жителя Уржумского района в зоне СВО. Он под обстреливаемым Очеретино смог развернуть военный госпиталь, а также в одиночку смог перегнать один из танков, который подбил вражеский дрон. Ранее другой российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, спасая людей. Он закрыл своим телом вход в медицинскую палатку, внутри которой находились раненые солдаты. Сделал он это, чтобы не дать вражескому дрону проникнуть внутрь. Это не первый случай героизма российских медиков. URA.RU писало о самых громких случаях в отдельном материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санитарный инструктор из Уржумского района Кировской области при прохождении военной службы развернул госпиталь около Очеретино (ДНР) под вражеским обстрелом. Спустя время под его руководством санитарная группа уже под Авдеевкой смогла эвакуировать с поля боя 80 раненых бойцов. О достижениях санитара рассказали в Минобороны РФ. Сообщение приводит правительство Кировской области. «В конце мая наш земляк снова проявил себя. На этот раз под Авдеевкой. Санинструктор увидел, как вражеский дрон-камикадзе подбил танк. Наш земляк вместе с сослуживцами добрался до горящей машины. Военнослужащие потушили ее, а затем перегнали в безопасное место», — говорится в сообщении правительства. Это не первое достижение жителя Уржумского района в зоне СВО. Он под обстреливаемым Очеретино смог развернуть военный госпиталь, а также в одиночку смог перегнать один из танков, который подбил вражеский дрон. Ранее другой российский военно-полевой хирург пожертвовал жизнью, спасая людей. Он закрыл своим телом вход в медицинскую палатку, внутри которой находились раненые солдаты. Сделал он это, чтобы не дать вражескому дрону проникнуть внутрь. Это не первый случай героизма российских медиков. URA.RU писало о самых громких случаях в отдельном материале.