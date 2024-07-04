Euractiv: НАТО боится победы Ле Пен на выборах во Франции

04 июля 2024 в 15:12 Размер текста - 17 +

Франция может выйти из военного командования НАТО после победы Марин Ле Пен, передает Euractiv Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Новость по теме Кто такая Марин Ле Пен и почему победа ее партии выгодна России Североатлантический альянс боится того, что победу в парламентских выборах во Франции может занять лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В НАТО опасаются, что после победы Ле Пен Франция будет меньше направлять своих солдат в альянс. И в дальнейшем Париж в целом может выйти из военного командования. Об этом сообщает Euractiv. «Существует риск, что „Национальное объединение“ может попытаться осуществить „мягкий и тонкий“ выход из военного командования альянса. Также войска, которые Франция направляет в НАТО, могут быть более низкого ранга», — заявил эксперт по военным вопросам и специальный советник аналитического центра Institut Montaigne Мишель Дюкло в разговоре с Euractiv. В целом НАТО опасается, что Париж может выйти из военного командования альянса после победы партии Марин Ле Пен. Во Франции проходят парламентские выборы. Правая партия «Национальное объединение» под руководством Ле Пен заняла лидирующее место в первом этапе. Считается, что эта партия также поддерживает интересы России. Партия же действующего президента Эммануэля Макрона заняла третье место. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Североатлантический альянс боится того, что победу в парламентских выборах во Франции может занять лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. В НАТО опасаются, что после победы Ле Пен Франция будет меньше направлять своих солдат в альянс. И в дальнейшем Париж в целом может выйти из военного командования. Об этом сообщает Euractiv. «Существует риск, что „Национальное объединение“ может попытаться осуществить „мягкий и тонкий“ выход из военного командования альянса. Также войска, которые Франция направляет в НАТО, могут быть более низкого ранга», — заявил эксперт по военным вопросам и специальный советник аналитического центра Institut Montaigne Мишель Дюкло в разговоре с Euractiv. В целом НАТО опасается, что Париж может выйти из военного командования альянса после победы партии Марин Ле Пен. Во Франции проходят парламентские выборы. Правая партия «Национальное объединение» под руководством Ле Пен заняла лидирующее место в первом этапе. Считается, что эта партия также поддерживает интересы России. Партия же действующего президента Эммануэля Макрона заняла третье место.