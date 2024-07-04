Когда и где состоится следующее заседание ШОС

Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в Китае в 2025 году

04 июля 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Председательство в ШОС переходит от Казахстана к КНР Фото: Екатерина Лазарева Следующее заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае. Об этом говорится в тексте Астанинской декларации. Новость по теме Прекращение огня на Украине и новая реальность: главные заявления Путина на ШОС. Фото «Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Из текста также следует, что председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике на предстоящий период. Текущий саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. Лозунг мероприятия «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В рамках саммита в состав организации была принята Республика Беларусь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следующее заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае. Об этом говорится в тексте Астанинской декларации. «Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Из текста также следует, что председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике на предстоящий период. Текущий саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. Лозунг мероприятия «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В рамках саммита в состав организации была принята Республика Беларусь.