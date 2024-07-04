Когда и где состоится следующее заседание ШОС

Следующее заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае. Об этом говорится в тексте Астанинской декларации.
«Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Из текста также следует, что председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике на предстоящий период.
Текущий саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. Лозунг мероприятия «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В рамках саммита в состав организации была принята Республика Беларусь.
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