Когда и где состоится следующее заседание ШОС

Совет глав государств-членов ШОС проведет заседание в Китае в 2025 году
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Флаги стран участниц ШОС 2024. Астана, шос, astana-2024
Председательство в ШОС переходит от Казахстана к КНР Фото:

Следующее заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае. Об этом говорится в тексте Астанинской декларации.

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«Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Из текста также следует, что председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике на предстоящий период.

Текущий саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. Лозунг мероприятия «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В рамках саммита в состав организации была принята Республика Беларусь.

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Следующее заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китае. Об этом говорится в тексте Астанинской декларации. «Очередное заседание совета глав государств-членов ШОС состоится в 2025 году в Китайской Народной Республике», — сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля. Из текста также следует, что председательство в ШОС переходит к Китайской Народной Республике на предстоящий период. Текущий саммит ШОС проходит в Астане 3—4 июля. Лозунг мероприятия «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию». В рамках саммита в состав организации была принята Республика Беларусь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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