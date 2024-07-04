Правительство выделит миллиарды для развития образования и медицины в регионах

04 июля 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Правительство потратит миллиарды для обеспечения граждан качественной медициной. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Регионам России будет выделено почти четыре миллиарда рублей для строительства объектов инфраструктуры. в том числе средства пойдут на обеспечение граждан качественной медпомощью и современным образованием, сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Регионам будет выделено более 3,7 миллиарда рублей на строительство инфраструктурных объектов. Правительство продолжает помогать регионам, чтобы в каждом из них условия для жизни становились более комфортными, люди получали качественную медицинскую помощь, современное образование», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Регионам России будет выделено почти четыре миллиарда рублей для строительства объектов инфраструктуры. в том числе средства пойдут на обеспечение граждан качественной медпомощью и современным образованием, сообщили в пресс-службе правительства РФ. «Регионам будет выделено более 3,7 миллиарда рублей на строительство инфраструктурных объектов. Правительство продолжает помогать регионам, чтобы в каждом из них условия для жизни становились более комфортными, люди получали качественную медицинскую помощь, современное образование», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.