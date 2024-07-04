Правительство выделит миллиарды для развития образования и медицины в регионах

Регионам России будет выделено почти четыре миллиарда рублей для строительства объектов инфраструктуры. в том числе средства пойдут на обеспечение граждан качественной медпомощью и современным образованием, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
«Регионам будет выделено более 3,7 миллиарда рублей на строительство инфраструктурных объектов. Правительство продолжает помогать регионам, чтобы в каждом из них условия для жизни становились более комфортными, люди получали качественную медицинскую помощь, современное образование», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
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