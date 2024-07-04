Захарова: Байден под веществами отправил Киеву новый пакет вооружений

Захарова намекнула, что Байден согласовал помощь Украине под наркотиками

04 июля 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Мария Захарова намекнула, что Джо Байден принял пакет помощи Украине в наркотическом состоянии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый пакет помощи Украине со стороны США. По ее словам, американский лидер Джо Байден согласовал поддержку под наркотическими веществами. Свой намек она завуалировала словом «дебаты». «США выделяют Украине новый пакет вооружений более чем на два млрд долларов. Судя по зрачкам, Байден принял это решение в ходе „дебатов“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. США согласовали финансовую поддержку для Украины в размере 2,35 млрд долларов. Об этом сообщал Пентагон. Она будет состоять из двух частей. Первая часть денег будет направлена на поставки Киеву систем противовоздушной обороны, а вторая — на снаряды для них. Также в США на днях прошли дебаты между действующем главой Джо Байденом и и экс-главой страны Дональдом Трампом. Дебаты прошли для Байдена неудачно. Общественность также тогда обратила внимание на нервные движения Байдена. Ему даже пришлось пройти медобследование. Именно на этот случай и обращает внимание Захарова в своем предположении, намекая, что Байден мог принять запрещенные вещества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый пакет помощи Украине со стороны США. По ее словам, американский лидер Джо Байден согласовал поддержку под наркотическими веществами. Свой намек она завуалировала словом «дебаты». «США выделяют Украине новый пакет вооружений более чем на два млрд долларов. Судя по зрачкам, Байден принял это решение в ходе „дебатов“», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. США согласовали финансовую поддержку для Украины в размере 2,35 млрд долларов. Об этом сообщал Пентагон. Она будет состоять из двух частей. Первая часть денег будет направлена на поставки Киеву систем противовоздушной обороны, а вторая — на снаряды для них. Также в США на днях прошли дебаты между действующем главой Джо Байденом и и экс-главой страны Дональдом Трампом. Дебаты прошли для Байдена неудачно. Общественность также тогда обратила внимание на нервные движения Байдена. Ему даже пришлось пройти медобследование. Именно на этот случай и обращает внимание Захарова в своем предположении, намекая, что Байден мог принять запрещенные вещества.