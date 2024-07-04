Mash: у заслуженной артистки Светличной заподозрили онкологию

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Светлана Светличная, актриса. Тюмень, светличная светлана
У Светланы Светличной нашли трехсантиметровую опухоль Фото:

У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной подозрение на онкологию. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время Светлане Афанасьевне сделают КТ», — говорится в посте канала.

По информации источника, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью — на шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, позже УЗИ показало трехсантиметровую опухоль.

Светличной 84 года. В марте ей диагностировали острый инфаркт миокарда.

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У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной подозрение на онкологию. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время Светлане Афанасьевне сделают КТ», — говорится в посте канала. По информации источника, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью — на шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, позже УЗИ показало трехсантиметровую опухоль. Светличной 84 года. В марте ей диагностировали острый инфаркт миокарда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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