Mash: у заслуженной артистки Светличной заподозрили онкологию

У Светланы Светличной нашли трехсантиметровую опухоль
У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной подозрение на онкологию. Об этом пишет telegram-канал Mash.
«Артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время Светлане Афанасьевне сделают КТ», — говорится в посте канала.
По информации источника, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью — на шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, позже УЗИ показало трехсантиметровую опухоль.
Светличной 84 года. В марте ей диагностировали острый инфаркт миокарда.
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