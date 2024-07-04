Происшествия Mash: у заслуженной артистки Светличной заподозрили онкологию 04 июля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 + У Светланы Светличной нашли трехсантиметровую опухоль Фото: Николай Бастриков © URA.RU У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной подозрение на онкологию. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время Светлане Афанасьевне сделают КТ», — говорится в посте канала. По информации источника, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью — на шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, позже УЗИ показало трехсантиметровую опухоль. Светличной 84 года. В марте ей диагностировали острый инфаркт миокарда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! У заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной подозрение на онкологию. Об этом пишет telegram-канал Mash. «Артистку направили к онкологу, чтобы он назначил гистологию и подобрал план лечения. Вероятно, Светличной понадобится операция. В ближайшее время Светлане Афанасьевне сделают КТ», — говорится в посте канала. По информации источника, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью — на шее обнаружили увеличенные вдвое лимфоузлы, позже УЗИ показало трехсантиметровую опухоль. Светличной 84 года. В марте ей диагностировали острый инфаркт миокарда. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям