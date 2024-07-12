Сотрудника миссии ОБСЕ посадили за шпионаж в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Суд ДНР признал виновным Вадима Голду в шпионаже Фото:

Ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадим Голда признан виновным в шпионаже. Об этом сообщает генпрокуратура России.

«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении <…> Вадима Голды. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Голда собирал данные об объектах промышленности, что привело к ракетным ударам и ущербу на сумму почти в 100 миллионов рублей.

Верховный суд ДНР вынес приговор Голде, назначив ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, конфисковано 43 бронированных автомобиля, использовавшихся сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадим Голда признан виновным в шпионаже. Об этом сообщает генпрокуратура России. «Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении <…> Вадима Голды. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Голда собирал данные об объектах промышленности, что привело к ракетным ударам и ущербу на сумму почти в 100 миллионов рублей. Верховный суд ДНР вынес приговор Голде, назначив ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, конфисковано 43 бронированных автомобиля, использовавшихся сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...