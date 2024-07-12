Сотрудника миссии ОБСЕ посадили за шпионаж в ДНР

Ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Вадим Голда признан виновным в шпионаже. Об этом сообщает генпрокуратура России.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении <…> Вадима Голды. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)», — говорится в сообщении Генпрокуратуры России, опубликованном в telegram-канале. Там добавили, что Голда собирал данные об объектах промышленности, что привело к ракетным ударам и ущербу на сумму почти в 100 миллионов рублей.
Верховный суд ДНР вынес приговор Голде, назначив ему 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, конфисковано 43 бронированных автомобиля, использовавшихся сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.