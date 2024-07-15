Молдавские наемники из ВСУ пожаловались, что воюют на СВО за еду

В telegram-канале «Военное дело» было опубликовано видео, на котором молдавские наемники из ВСУ жалуются, что вместо обещанной заработной платы получают только тарелку супа и компот. Об этом сообщил военный корреспондент, прибывший на позицию к молдавской бригаде.
По словам главного командира бригады, в основном они работают за тарелку супа, следует из видео. На вопрос: «Кто еще работает за еду?», его поддержали остальные бойцы и добавили, что кроме тарелки супа они также получают компот.
Ранее URA.RU уже публиковало видео, на котором бойцы ВСУ избивают и лишают выплат наемников, которые приехали, чтобы воевать на их стороне. Кадры были опубликованы вместе с комментарием колумбийца, который воевал на стороне Украины. Он рассказал о том, что подобные избиения — это обычная ситуация в частях ВСУ.
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