Молдавские наемники из ВСУ пожаловались, что воюют на СВО за еду

Наемники из Молдавии недовольны тем, что вместо зарплаты получают тарелку супа
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Молдавские бойцы из ВСУ пожаловались, что не получают ежемесячной зарплаты, пишет военкор Фото:
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В telegram-канале «Военное дело» было опубликовано видео, на котором молдавские наемники из ВСУ жалуются, что вместо обещанной заработной платы получают только тарелку супа и компот. Об этом сообщил военный корреспондент, прибывший на позицию к молдавской бригаде.

По словам главного командира бригады, в основном они работают за тарелку супа, следует из видео. На вопрос: «Кто еще работает за еду?», его поддержали остальные бойцы и добавили, что кроме тарелки супа они также получают компот.

Ранее URA.RU уже публиковало видео, на котором бойцы ВСУ избивают и лишают выплат наемников, которые приехали, чтобы воевать на их стороне. Кадры были опубликованы вместе с комментарием колумбийца, который воевал на стороне Украины. Он рассказал о том, что подобные избиения — это обычная ситуация в частях ВСУ.

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В telegram-канале «Военное дело» было опубликовано видео, на котором молдавские наемники из ВСУ жалуются, что вместо обещанной заработной платы получают только тарелку супа и компот. Об этом сообщил военный корреспондент, прибывший на позицию к молдавской бригаде. По словам главного командира бригады, в основном они работают за тарелку супа, следует из видео. На вопрос: «Кто еще работает за еду?», его поддержали остальные бойцы и добавили, что кроме тарелки супа они также получают компот. Ранее URA.RU уже публиковало видео, на котором бойцы ВСУ избивают и лишают выплат наемников, которые приехали, чтобы воевать на их стороне. Кадры были опубликованы вместе с комментарием колумбийца, который воевал на стороне Украины. Он рассказал о том, что подобные избиения — это обычная ситуация в частях ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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