Молдавские наемники из ВСУ пожаловались, что воюют на СВО за еду

Наемники из Молдавии недовольны тем, что вместо зарплаты получают тарелку супа

15 июля 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Молдавские бойцы из ВСУ пожаловались, что не получают ежемесячной зарплаты, пишет военкор Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В telegram-канале «Военное дело» было опубликовано видео, на котором молдавские наемники из ВСУ жалуются, что вместо обещанной заработной платы получают только тарелку супа и компот. Об этом сообщил военный корреспондент, прибывший на позицию к молдавской бригаде. По словам главного командира бригады, в основном они работают за тарелку супа, следует из видео. На вопрос: «Кто еще работает за еду?», его поддержали остальные бойцы и добавили, что кроме тарелки супа они также получают компот. Ранее URA.RU уже публиковало видео, на котором бойцы ВСУ избивают и лишают выплат наемников, которые приехали, чтобы воевать на их стороне. Кадры были опубликованы вместе с комментарием колумбийца, который воевал на стороне Украины. Он рассказал о том, что подобные избиения — это обычная ситуация в частях ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В telegram-канале «Военное дело» было опубликовано видео, на котором молдавские наемники из ВСУ жалуются, что вместо обещанной заработной платы получают только тарелку супа и компот. Об этом сообщил военный корреспондент, прибывший на позицию к молдавской бригаде. По словам главного командира бригады, в основном они работают за тарелку супа, следует из видео. На вопрос: «Кто еще работает за еду?», его поддержали остальные бойцы и добавили, что кроме тарелки супа они также получают компот. Ранее URA.RU уже публиковало видео, на котором бойцы ВСУ избивают и лишают выплат наемников, которые приехали, чтобы воевать на их стороне. Кадры были опубликованы вместе с комментарием колумбийца, который воевал на стороне Украины. Он рассказал о том, что подобные избиения — это обычная ситуация в частях ВСУ.