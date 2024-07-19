Что известно о бойце ВС РФ, чью могилу раскопали после похорон: липовая повестка, споры по имуществу

Военный, чье тело достали из могилы спустя год, ушел на СВО по ложной повестке

19 июля 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Изначально бойца Ерина похоронили в Краснодаре, однако позже перезахоронили в Первомайском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Старший лейтенант Александр Ерин был убит на СВО в 2023 году. Он отправился на фронт как доброволец, при этом жене Алене сказал, что ему вручили повестку. Мужчину похоронили в Краснодаре, однако позже могилу раскопали и перезахоронили в его родном Первомайске. Что известно о бойце, его липовой повестке и спорах вокруг имущества его супруги после смерти мужчины — в материале URA.RU. Александр Ерин ушел на СВО по поддельной повестке Жена Ерина поделилась сведениями о том, как ее муж ушел на СВО. По ее словам, Александр принес домой повестку и объявил о своем призыве, однако позже она выяснила в военкомате, что никакой повестки не отправлялось, и он ушел как доброволец. Женщина также выразила подозрение, что уход на СВО мог быть предлогом для разрыва их 20-летнего гражданского брака. При этом мужчина в день «получения повестки» сделал Алене предложение. Ерин поддерживал связь со своей женой во время нахождения в зоне спецоперации. Однако спустя время он получил осколочные ранения и был госпитализирован, но продолжал общаться с Аленой по видеосвязи. Их последний разговор состоялся 18 июля 2023 года. После неудачной попытки связаться с мужем, Алена обратилась за помощью в военкомат. Несмотря на запросы в различные части и госпитали, супруг нигде не был найден. Только через год поисков, в июле 2024 года, женщина получила из военкомата ответ о том, что ее муж был захоронен в Краснодаре. ДНК-экспертиза, проведенная сестрой Александра, подтвердила его личность. Почему разрыли могилу Ерина в Краснодаре Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова заявила, что боец, находясь в госпитале, не предоставил сведений о своем семейном статусе и происхождении. Из-за отсутствия информации о наличии жены, родственников, а также о том, что он родом из Тамбовской области, Ерин был захоронен в регионе, где располагалось лечебное учреждение, то есть в Краснодаре. Перезахоронение бойца состоялось спустя год после год похорон, 19 июля, в Первомайском. После церемонии прощания вдову бойца, Алену Ерину, ожидали судебные разбирательства из-за имущества супругов. Споры об имуществе Александра и Алены После похорон Ерина его мать угрожала Алене, что может отобрать имущество, нажитое супругами до официального заключения брака. Также мать погибшего не признает жену Ерина законной супругой несмотря на 20 лет совместной жизни. Алена Ерина поделилась своими переживаниями насчет этой ситуации. «Саша перед поездкой на СВО мне так и говорил, что надо расписаться, иначе его мать все у меня отберет», — заявила женщина. Ее слова передает ИА Регнум. Она уже приняла меры, наняв адвоката и обратившись в прокуратуру для защиты своих прав. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старший лейтенант Александр Ерин был убит на СВО в 2023 году. Он отправился на фронт как доброволец, при этом жене Алене сказал, что ему вручили повестку. Мужчину похоронили в Краснодаре, однако позже могилу раскопали и перезахоронили в его родном Первомайске. Что известно о бойце, его липовой повестке и спорах вокруг имущества его супруги после смерти мужчины — в материале URA.RU. Жена Ерина поделилась сведениями о том, как ее муж ушел на СВО. По ее словам, Александр принес домой повестку и объявил о своем призыве, однако позже она выяснила в военкомате, что никакой повестки не отправлялось, и он ушел как доброволец. Женщина также выразила подозрение, что уход на СВО мог быть предлогом для разрыва их 20-летнего гражданского брака. При этом мужчина в день «получения повестки» сделал Алене предложение. Ерин поддерживал связь со своей женой во время нахождения в зоне спецоперации. Однако спустя время он получил осколочные ранения и был госпитализирован, но продолжал общаться с Аленой по видеосвязи. Их последний разговор состоялся 18 июля 2023 года. После неудачной попытки связаться с мужем, Алена обратилась за помощью в военкомат. Несмотря на запросы в различные части и госпитали, супруг нигде не был найден. Только через год поисков, в июле 2024 года, женщина получила из военкомата ответ о том, что ее муж был захоронен в Краснодаре. ДНК-экспертиза, проведенная сестрой Александра, подтвердила его личность. Член Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова заявила, что боец, находясь в госпитале, не предоставил сведений о своем семейном статусе и происхождении. Из-за отсутствия информации о наличии жены, родственников, а также о том, что он родом из Тамбовской области, Ерин был захоронен в регионе, где располагалось лечебное учреждение, то есть в Краснодаре. Перезахоронение бойца состоялось спустя год после год похорон, 19 июля, в Первомайском. После церемонии прощания вдову бойца, Алену Ерину, ожидали судебные разбирательства из-за имущества супругов. После похорон Ерина его мать угрожала Алене, что может отобрать имущество, нажитое супругами до официального заключения брака. Также мать погибшего не признает жену Ерина законной супругой несмотря на 20 лет совместной жизни. Алена Ерина поделилась своими переживаниями насчет этой ситуации. «Саша перед поездкой на СВО мне так и говорил, что надо расписаться, иначе его мать все у меня отберет», — заявила женщина. Ее слова передает ИА Регнум. Она уже приняла меры, наняв адвоката и обратившись в прокуратуру для защиты своих прав.