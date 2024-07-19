Боец, чье тело выкопали после захоронения, ушел на СВО по липовой повестке

19 июля 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Александр Ерин обманул жену и сказал ей о липовой повестке в военкомат, хотя сам пошел добровольцем Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный Александр Ерин, которого спустя год после похорон достали из могилы в Краснодаре и перезахоронили в его родном городе, ушел на СВО по липовой повестке, он добровольно был зачислен в армию. Об этом сообщила его жена Алена. «Когда объявили частичную мобилизацию, Александр принес мне повестку, сказал, что его якобы призвали, и он отправится на СВО. Я посмотрела на нее, выглядела она правдоподобно. <…> Это потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошел он на СВО как доброволец», — завила Алена. Ее слова передает ИА Регнум. Она добавила, что подозревает Ерина в том, что уход нас СВО был предлогом уйти от нее после 20 лет гражданского брака. Хотя он сделал ей предложение в день получения «повестки». Ерин в зоне спецоперации регулярно общался со своей женой. В июле 2023 года он получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован. Несмотря на травмы, мужчина продолжал поддерживать связь с Аленой через видеозвонки. Последний разговор между Александром и его супругой состоялся 18 июля 2023 года. После него боец скончался, хотя это стало известно значительно позже. Алена рассказывает, что после того как не смогла связаться с мужем, она обратилась в военкомат. Начались запросы по частям и госпиталям, но супруг был нигде не найден. Через год усилий, в июле 2024 года, женщина получила сообщение из военкомата о том, что Александр Ерин был захоронен в Краснодаре почти год назад. Позже сестра Александра подтвердила его личность по ДНК, и тело было перевезено на родину. Перезахоронение бойца в Первомайском прошло 18 июля. Помимо прочего, после прощания Алену ожидают судебные разбирательства по наследству, так как мать погибшего угрожает забрать имущество, нажитое супругами до брака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный Александр Ерин, которого спустя год после похорон достали из могилы в Краснодаре и перезахоронили в его родном городе, ушел на СВО по липовой повестке, он добровольно был зачислен в армию. Об этом сообщила его жена Алена. «Когда объявили частичную мобилизацию, Александр принес мне повестку, сказал, что его якобы призвали, и он отправится на СВО. Я посмотрела на нее, выглядела она правдоподобно. <…> Это потом в военкомате я узнала, что никакой повестки ему не отправляли, а пошел он на СВО как доброволец», — завила Алена. Ее слова передает ИА Регнум. Она добавила, что подозревает Ерина в том, что уход нас СВО был предлогом уйти от нее после 20 лет гражданского брака. Хотя он сделал ей предложение в день получения «повестки». Ерин в зоне спецоперации регулярно общался со своей женой. В июле 2023 года он получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован. Несмотря на травмы, мужчина продолжал поддерживать связь с Аленой через видеозвонки. Последний разговор между Александром и его супругой состоялся 18 июля 2023 года. После него боец скончался, хотя это стало известно значительно позже. Алена рассказывает, что после того как не смогла связаться с мужем, она обратилась в военкомат. Начались запросы по частям и госпиталям, но супруг был нигде не найден. Через год усилий, в июле 2024 года, женщина получила сообщение из военкомата о том, что Александр Ерин был захоронен в Краснодаре почти год назад. Позже сестра Александра подтвердила его личность по ДНК, и тело было перевезено на родину. Перезахоронение бойца в Первомайском прошло 18 июля. Помимо прочего, после прощания Алену ожидают судебные разбирательства по наследству, так как мать погибшего угрожает забрать имущество, нажитое супругами до брака.